Status Quo – Down Down & Dirty At Wacken und Down Down & Dignified At The Royal Albert Hall

“Status Quo grooven ihre Hits im Wacken Schlamm und säuseln in der Royal Albert Hall!“

Artist: Status Quo

Herkunft: England

Album: Down Down & Dirty At Wacken und Down Down & Dignified At The Royal Albert Hall

Genre: Rock, Hardrock

Release: 17.08.2018

Label: ear music

Link: http://www.statusquo.co.uk/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Francis Rossi

Gitarre – Richie Malone

Gitarre, Gesang, Keyboard, Mundharmonika – Andy Bown

Bassgitarre, Gesang, Gitarre – John „Rhino“ Edwards

Schlagzeug – Leon Cave

Tracklist Down Down & Dirty At Wacken:

Caroline (Live At Wacken) Something About You Baby I Like (Live At Wacken) Rain (Live At Wacken) Softer Ride (Live At Wacken) Beginning Of The End (Live At Wacken) Hold You Back (Live At Wacken) Proposin‘ Medley (Live At Wacken) Paper Plane (Live At Wacken) In The Army Now (Live At Wacken) Roll Over Lay Down (Live At Wacken) Down Down (Live At Wacken) Whatever You Want (Live At Wacken) Rockin‘ All Over The World (Live At Wacken) Rock And Roll Music/Bye Bye Johnny (Live at Wacken)

Tracklist Down Down & Dignified At The Royal Albert Hall:

And It’s Better Now (Live At The Royal Albert Hall) Break The Rules (Live At The Royal Albert Hall) Again And Again (Live At The Royal Albert Hall) Paper Plane (Live At The Royal Albert Hall) Rock ‚N‘ Roll (Live At The Royal Albert Hall) Caroline (Live At The Royal Albert Hall) What You’re Proposing (Live At The Royal Albert Hall) Hold You Back (Live At The Royal Albert Hall) That’s A Fact (Live At The Royal Albert Hall) Down Down (Live At The Royal Albert Hall) Pictures Of Matchstick Men (Live At The Royal Albert Hall) Down The Dustpipe (Live At The Royal Albert Hall) All The Reasons (Live At The Royal Albert Hall) Rollin‘ Home (Live At The Royal Albert Hall) Band Introductions (Live At The Royal Albert Hall) Don’t Drive My Car (Live At The Royal Albert Hall) Reason For Living (Live At The Royal Albert Hall) Claudie (Live At The Royal Albert Hall) Rain (Live At The Royal Albert Hall) Marguerita Time (Live At The Royal Albert Hall) Na Na Na (Live At The Royal Albert Hall) Whatever You Want (Live At The Royal Albert Hall) Rockin‘ All Over The World (Live At The Royal Albert Hall) Burning Bridges (Live At The Royal Albert Hall)

Status Quo brachten als Doppel-Veröffentlichung die Live-Alben Down Down & Dignified At The Royal Albert Hall und Down Down & Dirty At Wacken im August über earMUSIC heraus. Beide Veröffentlichungen zeigen zwei unterschiedliche Sets der legendären englischen Band an zwei völlig verschiedenen Orten. Zum einen spielen sie auf dem großen und international bekannten Wacken Open Air und bringen den norddeutschen Schlamm mit Old School Hard Rock zum Beben, auf der anderen Seite geht es in die berüchtigte Royal Albert Hall, wo nur die ganz großen Musiker ihre Show aufziehen dürfen und diese meistens auch für die Nachwelt festhalten.

„Es gibt keinen vergleichbaren Ort wie die Royal Albert Hall„, sagt Francis Rossi. „Jeder Künstler möchte dort spielen. Unsere Akustik-Show dort zu präsentieren ist wie ein wahr gewordener Traum. Die Quo-Klassiker wurden von uns und unserer zusätzlichen Akustik-Band auf eine neue, frische Art und Weise präsentiert, die den Melodien einen besonderen Glanz verleiht. Völlig akustisch ist dies eine Show, auf die wir immer stolz sein werden.“ „Das Wacken Open Air ist ein Festival wie kein anderes. Die Energie, die Zuschauer, die Lautstärke. Wo kann es besser für Quo sein, die Songs so laut wie irgend möglich aufzudrehen, als dort? Wir haben unser Electric-Set mit Vollgas geliefert, denn nichts anderes wäre fürs Wacken Festival akzeptabel gewesen. Es sind Performances wie diese, auf denen Quos Ruf aufgebaut ist.“

Wie Francis Rossi schon sagt, nicht nur die Orte haben jeweils ein ganz anderes Feeling, auch das Set der Band. Einmal wartet ein Akustik Erguss in der Royal Albert Hall, während es auf dem Wacken ruhig lauter werden darf. Status Quo haben mehr als 118 Millionen Platten verkauft, haben unzählige Auszeichnungen erhalten und Top 10 Platzierungen erreicht, mehr als 6000 Shows zusammen gespielt und 23 Jahre zusammen auf Tour die Stücke zelebriert. Über die Qualität der beiden Live Alben braucht man daher gar nicht sprechen.

Status Quo - Down Down & Dirty At Wacken und Down Down & Dignified At The Royal Albert Hall Fazit: Beide Live Alben haben ihren Charme. Mir gefällt dabei sogar die Akustik Scheibe aus der Royal Albert Hall etwas besser als die Aufnahmen vom Wacken. Das liegt daran, dass die Royal Albert Hall ein unglaublich cooler Laden ist, der einfach nur eine grandiose Geschichte für unsere Musik bildet. Viele große Rockmusiker lieben die Halle, und die Aufnahmen bringen einen immer wieder ins Staunen. Die Songs zeigen die größten Status Quo Hits. Neben Evergreens dringen alte Stücke in die Ohren, die danach Platz für neueres Material machen. Dass auch im Jahr 2018 Status Quo noch aktuell sind, hätte bei der Gründung 1962 wohl keiner gedacht! Rene W. 8 2018-10-03 8 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

Kommentare

