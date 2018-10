Seit fast 4 Jahrzehnten prägen Grave Digger, 1980 gegründet, die deutsche Heavy Metal Szene wie kaum eine andere. Über die Jahre entwickelte die Band ihren eigenen Stil, der heute gerne als „True German Heavy Metal“ bezeichnet wird und welchen Grave Digger bis heute anführen. Längst sind Alben wie Heavy Metal Breakdown oder Witch Hunter zu wahren Klassikern geworden, komponiert und veröffentlicht in einer Zeit, als die 2. Garde der New Wave Of German Heavy Metal sich aufmachte die Welt zu erobern.

Auch 2018 haben Grave Digger nichts von ihrer Authentizität und Kraft verloren und legen nach dem gefeierten Album Healed By Metal nun ihr neuestes Werk vor: The Living Dead, am 14.09.2018 auf Napalm Records erschienen, präsentiert die Band erneut in Höchstform (hier geht´s zum Review). So vielschichtig und eingängig hat man die Band zuletzt in ihren wilden 90ern gehört.

Mit dem Titel Zombie Dance und der dazugehörigen Kooperation mit der Wiener Band Russkaja betreten Grave Digger ein komplett neues Territorium. Grave Digger feuern auf The Living Dead ein Feuerwerk eingängiger Melodien nach dem nächsten ab, welche auch nach dem hundertsten Durchlauf noch für Gänsehaut sorgen. Anlässlich ihres bald 40. Band Jubiläums wird die Band Anfang 2019 mit dem selbstironischen Tour Motto Tour Of The Living Dead wieder die Konzerthallen der Welt zum Beben bringen. Erlebt die Heavy Metal Pioniere Grave Digger live auf Tour, mit special guests Burning Witches:

11.01.19 DE – Hannover / MusikZentrum

12.01.19 DE – Andernach / JUZ Live Club

13.01.19 CH – Pratteln / Z7

14.01.19 DE – München / Backstage

15.01.19 DE – Aschaffenburg / Colos-Saal

16.01.19 DE – Saarbrücken / Garage

17.01.19 DE – Bochum / Zeche

18.01.19 DE – Glauchau / Alte Spinnerei

19.01.19 DE – Neuruppin / Kulturhaus Neuruppin

20.01.19 NL – Rotterdam / Baroeg

22.01.19 DE – Hamburg / Markthalle

23.01.19 DE – Berlin / Lido

24.01.19 DE – Bamberg / Live Musik Club

25.01.19 DE – Regensburg/Obertraublingen / Eventhalle-Airport

26.01.19 DE – Memmingen / Kaminwerk

27.01.19 DE – Ludwigsburg / Rockfabrik

28.01.19 FR – Paris / Petit Bain

29.01.19 UK – London / The Underworld

30.01.19 BE – Vosselaar / Biebob

31.01.19 FR – Lyon CCO / Villeurbanne

01.02.19 ES – Bilbao / Santana 27

02.02.19 ES – Madrid / Mon Live

03.02.19 ES – Barcelona / Razzmatazz 2

Tickets sind ab sofort erhältlich auf: www.metaltix.com

Grave Digger sind:

Chris Boltendahl – Vocals

Axel Ritt – Guitar

Jens Becker – Bass

Marcus Kniep – Drums

Grave Digger online:

www.grave-digger-clan.de

www.facebook.com/gravediggerofficial

www.instagram.com/gravediggerband

www.twitter.com/GRAVEDIGGERclan

Kommentare

Kommentare