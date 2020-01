Wacken Open Air: erneuert Kooperation mit Kaufland

Nach der erfolgreichen Premiere beim 30. Wacken Open Air geht die Kooperation mit Kaufland in diesem Jahr in die zweite Runde. Der Lebensmittelhändler wird vom 27. Juli bis einschließlich 1. August erneut sein beeindruckendes Verkaufszelt aufschlagen und die Vollversorgung der 75.000 Fans direkt auf dem Veranstaltungsgelände sicherstellen.

„Der große Erfolg unserer Partnerschaft mit Kaufland, die sich in einer sehr deutlichen Mehrheit von positiven Reaktionen unserer Besucher zeigt, ermutigt uns dazu, auch im Jahr 2020 auf dem eingeschlagenen Weg weiterzugehen“, sagt Wacken-Mitgründer und Veranstalter Holger Hübner. „Die kürzeren Wege und die bessere Versorgung unser Gäste zu fairen Preisen direkt auf dem Gelände machen das Festival wie geplant noch attraktiver, was seit der Gründung des Wacken Open Air in jedem neuen Jahr unser erklärtes Ziel ist. Daran werden wir auch weiterhin arbeiten und die Kooperation mit Kaufland ist dabei ein wichtiger Baustein.“

„Wir sind sehr erfreut darüber, wie gut unser Metal Markt im vergangenen Jahr von den Musikfans angenommen wurde“, erklärt Tobias Osterloher, Geschäftsleitungsmitglied bei Kaufland. „Wir haben zahlreiche Anfragen erhalten, ob wir im Jahr 2020 wieder dabei sein werden. Bei so viel positivem Feedback war die Entscheidung schnell getroffen. Es ist uns eine Freude, in diesem Jahr wieder am Start zu sein.“

Im Metal Markt stehen somit auch in diesem Jahr ein großes Angebot an Grillfleisch, Snacks, frischem Obst und Gemüse sowie einer Vielzahl an gekühlten Getränken zur Verfügung. Weiterhin wird es verstärkt Zelte, Isomatten und weitere speziell auf die Bedürfnisse der Festivalbesucher zugeschnittene Produkte geben. Für die ersten Camper öffnet das Kaufland-Zelt seine Türen bereits am Montag, den 27. Juli. Danach kann täglich von früh bis spät bis einschließlich Samstag, den 1. August eingekauft werden. Außerdem steht bereits fest: Es kann wieder zu denselben günstigen Preisen wie in den regulären Kaufland-Filialen eingekauft werden. Der Metal Markt 2019 überzeugte mit 1.300 Quadratmetern Verkaufsfläche, 16 Kassen, 130 Mitarbeitern und rund 450 Artikeln.

