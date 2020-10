Wacken Open Air: W:O:A kauft Wald in Wacken

W:O:A investiert in Wacken und kauft Wald am Festivalgelände.

Wacken, 09. Oktober 2020: Nachdem das Wacken Open Air im Dezember 2019 erstmalig mit dem Engagement für die Wälder dieser Erde begonnen hatte und gemeinsam mit seinen Fans und dem WWF Deutschland in Windeseile eine Fläche in der Größe des Infields im brasilianischen Regenwald aufforsten konnte, wird aktuell an einer Fortsetzung dieser Kooperation von schützenswertem Lebensraum gearbeitet.

Aber auch in Deutschland hat sich das Wacken Open Air kürzlich erneut engagiert und zu diesem Zweck eine Waldfläche direkt am Festivalgelände in Wacken gekauft. Als wichtiger Beitrag für die Zukunft sieht der Plan es vor, den ungefähr 8 Hektar großen Wald auf die Auswirkungen des Klimawandels bestmöglich vorzubereiten und zugleich so behutsam wie auch nachhaltig in das Festival zu integrieren.

Für das W:O:A bedeutet die zusätzliche Investition in unsere Wälder nicht nur eine Erweiterung des Festivalgeländes um eine spannende zusätzliche Fläche, sondern auch den Schutz eines wertvollen Ökosystems für die Zukunft.

Nachhaltigkeit wird großgeschrieben! Zusammen mit dem Partner Forest Gum, wurde zudem ein spezielles W:O:A Kaugummi produziert, das nicht nur lecker ist, sondern dank seiner Herstellung aus nachwachsenden, biologisch abbaubaren Rohstoffen und dem Verzicht auf Plastik auch umweltfreundlich ist. Obendrein wird damit ein weiterer Beitrag in die Zukunft geleistet: Für jede verkaufte Packung, wird ein neuer Baum gepflanzt. Weitere Infos gibt es hier: www.forestgum.de/editions

Das Wacken Open Air ist das größte Heavy Metal-Festival der Welt. Mit 800 Besuchern im Jahr 1990 gestartet, pilgern heute jährlich über 75.000 Fans aus aller Welt nach Wacken in Schleswig-Holstein und lassen die 2.000 Seelen-Gemeinde für mehrere Tage zum Mittelpunkt der Festivalszene werden. Als langjähriger Veranstalter des Wacken Open Air bündelt die ICS Festival Service GmbH Bereiche wie Bandmanagement, die Stiftung Wacken Foundation, Tour-Booking, Musikverlag, Metal Travel, Merchandisingvertrieb und Ticketing. Aus diesem Netzwerk entstehen in Kooperation mit Partnern immer wieder kreative Lösungen und Ideen, die das Festivalerlebnis revolutionieren, technische Innovationen ermöglichen und außergewöhnliche Eventkonzepte, wie die Full Metal Cruise oder die Wacken Winter Nights, hervorbringen. Das Wacken Open Air 2021 findet vom 29.07. bis zum 31.07.2021 statt.