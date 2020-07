Wacken World Wide: digitales Festival startet morgen mit zahlreichen Nuclear Blast Bands im Line-Up

Diese Woche steigt die größte Mixed-Reality-Metal-Show aller Zeiten! Im ursprünglich für das W:O:A 2020 geplanten Festivalzeitraum von 29.07. – 01.08.2020 wird das Wacken World Wide als völlig neue Wacken Erfahrung direkt nach Hause kommen. Das einzigartige Event ist kostenlos auf www.wacken-world-wide.com, sowie auf der Website und in der App von MagentaMusik 360, MagentaTV und im Programm #DABEI live mitzuerleben!

Mit dabei sind unter anderem Bands wie Sabaton, Blind Guardian und Kreator, die alle exklusive Shows auf innovativen und spektakulären Digitalbühnen performen werden.

Zusätzlich wird der Livestream um legendäre W:O:A Konzerte von Acts wie In Flames, Iron Maiden und Arch Enemy ergänzt.

Für den Festival-Mittwoch wurde bereits das vollständige Line-up mit Künstlern rund um die Bands wie Metalqueen Doro und die weltweit gefeierten Anthrax veröffentlicht. Dabei reicht die Bandbreite von außergewöhnlichen Orten unter der Erde, zu spektakulären Autokino-Shows, bis hin zu Venues vom anderen Ende der Welt.

Der aktuelle Sendeplan und Running Order ist hier online: https://www.wacken-world-wide.com

Doro zeigt sich vorfreudig auf das Event: „Das W:O:A gehört bekanntlich zu meinen absoluten Lieblingsfestivals. Es ist sehr, sehr traurig, dass es dieses Jahr erstmals ausfallen muss, denn es gibt nicht Großartigeres als auf einer der großen Wacken- Bühnen zu stehen und mit den 75.000 Metalheads davor abzurocken.“, sagt die Metalqueen. „Mit Wacken World Wide gibt es dieses Wochenende für Künstler und Fans Gott sein Dank die geniale Option, digital und online miteinander den Metal zu zelebrieren. Wir werden bei unserer Show natürlich auch die Wacken-Hymne „We Are The Metalheads“ spielen und mächtig Gas geben, inklusive Feuerwerk auf der Bühne. Ich freu mich auf euch! All We Are! Für Immer!“

Über das Wacken World Wide: Die Veranstalter des Wacken Open Air haben gemeinsam mit dem langjährigen Partner Telekom das größte Wacken aller Zeiten angekündigt. Bei Wacken World Wide verbindet immensere Technologie Künstler und Zuschauer weltweit. Fans sind nicht bloß Zuschauer, sondern werden Teil dieses authentischen Live-Erlebnisses: Aktive Mitmachprogramme und weitere spannende Interaktionen, die es erlauben die Künstler hautnah zu erleben, rücken Fans immer wieder ins Zentrum des Geschehens und virtuell direkt vor die Bühne.

Wacken World Wide – Das größte Wacken aller Zeiten beginnt am 29.07.2020 auf www.wacken-worldwide.com, MagentaMusik 360, MagentaTV und im Programm #DABEI!

