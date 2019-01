Die beeindruckenden finnischen Metal – Psychedelicisten Oranssi Pazuzu und ihre Tampere Kollegen Dark Buddha Rising, bekannt für ihren grandiosen Slug-Paced Ritualist Doom Metal, haben zusammen ein neues Album aufgenommen, das am 5. April 2019 auf Svart Records veröffentlicht wird! Der Zusammenschluss der beiden Bands wird auf dem Album Syntheosis verschmolzen, und unter dem Namen Waste Of Space Orchestra veröffentlicht.

Schaut euch unbedingt hier den Trailer zum Projekt an:

Syntheosis begann als eine Art Auftragsarbeit für das Roadburn Festival. Das Festival, das als kleines Treffen von Stoner-Rock-Süchtigen begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einem viertägigen Heavy Music Festival in all ihren möglichen Formen und Interpretationen entwickelt, von Riff-Verehrungen bis hin zu extremen Klanglandschaften und vielem mehr. Die Liste der Roadburn-Performer im Laufe der Jahre ist ein wahres Who’s Who der Underground Heavy Culture, von Neurosis und Sleep bis Godflesh spielte hier alles, was Rang und Namen hat.

Syntheosis wurde auf Wunsch des Festivals vorbereitet und im April 2018 vor über 3000 Menschen performed! Syntheosis ist allerdings das Album und keine Liveaufnahme. Eine sorgfältig vorbereitete Studio-Interpretation, an der die zehn Musiker im Frühjahr und Sommer 2018 gearbeitet haben. Das Album wurde von Julius Mauranen aufgenommen und gemischt, der auch an Oranssi Pazuzus Värähtelijä arbeitete. Das Album kann als herausfordernde, fesselnde Psych-Metal-Platte oder als eine dimensionale, einstündige Performance aus neun Teilen verstanden werden. Die Arbeit erzählt eine Geschichte von drei Wesen und ihrer tiefen Suche nach Wissen.

Waste Of Space Orchestra sind: Vesa Ajomo – voice of the shaman, guitar

Toni Hietamäki – bass guitar

Niko Lehdontie – guitar, effects

Ville Leppilahti – keyboards, effects

Marko Neuman – voice of the possessor

Jukka Rämänen – drums

Petri Rämänen – deep bass guitar

Jussi Saarivuori – electronics

Jarkko Salo – drums

Juho Vanhanen – voice of the seeker, guitar

