Aktuell ist Dark Tenor auf großer Symphony Of Ghosts Tour. Mit seinem dritten Album lädt The Dark Tenor zu einem Besuch in eine geheimnisvolle Welt ein, um sich von einer neuen Seite zu präsentieren. Zum dritten Mal öffnet der Künstler die Pforten zu seinem Reich. Schon auf dem Gold-veredelten Debütalbum Symphony Of Light faszinierte er 2015 mit seinem außergewöhnlichen Crossover aus Klassik und Pop. Ein atmosphärischer Mix, den er auf seinem 2016 erschienenen Nachfolger Nightfall Symphony noch weiter verfeinerte und parallel mit der Aktion #klassikistgeil ein neues junges Publikum für die klassische Musik begeisterte. Auf Symphony Of Ghosts setzt The Dark Tenor seine Mission auf überraschende Weise fort: Nachdem das ehemals maskierte Phantom mit jedem Album ein wenig mehr von sich preisgab, lüftet der ausgebildete Opernsänger nun vollständig seine Maske, um sich seinen Fans unverschleiert zu offenbaren. Sein persönliches Bekenntnis zu sich selbst, das sich auch innerhalb seiner Musik widerspiegelt; eine Art von Selbstreinigungs- und Reifeprozess, bei dem sich The Dark Tenor der Vergangenheit stellt, um so ein neues Kapitel in seinem Schaffen beginnen zu können.

I Miss You (Live from Berlin, 2018) Video.

Das I Miss You Video wurde während des Konzerts der Unheilig & The Dark Tenor auf Zeitreise Tour 2018 in der Berliner Columbiahalle gedreht. I Miss You stellt eine Hommage an den Titel Children von Robert Miles dar und hat laut The Dark Tenor eine sehr emotionale Bedeutung: „Es geht in meinem Text zum Song darum, einen geliebten Menschen immer im Herzen zu tragen, so weit er auch entfernt sein mag. Sehnsucht ist eines der stärksten Gefühle überhaupt. I Miss You ist für mich eine der schönsten Liebeserklärungen, die man jemandem machen kann.“

The Dark Tenor zur Entstehungsgeschichte von Symphony Of Ghosts:

„Wir werden von den Erfahrungen geprägt, die wir während unseres Lebens machen. Erfahrungen, die sich in Form von Erinnerungen manifestieren – unsere Persönlichkeit ausmachen. Sie sind wie Schemen aus anderen Zeiten: bei einem bekannten Geruch, einem Geschmack auf der Zunge, bei einem schwachen Geräusch in der Ferne oder einer Melodie. Ich habe mich in letzter Zeit oft mit den Dingen beschäftigt, die in meinem Leben passiert sind. Mir ist wichtig, auch negative Erlebnisse zu verarbeiten und mich diesen Geistern zu stellen. Manche sind freundlich und liebenswert, andere furchterregend. Je stärker man diese Geister der Vergangenheit verdrängt, desto schneller holen sie einen ein und desto mehr Macht gewinnen sie über dich. Jeder Geist besitzt eine andere Aura – je nachdem, mit welchen Emotionen er verbunden ist und wie stark die Erinnerung noch ist. Irgendwann fließen all diese Farben zu einer einzigen großen Symphonie zusammen.“

Nun wird The Dark Tenor seine Symphony Of Ghosts auf die Bühne bringen. Vom 18. Januar bis zum 23. Februar wird er live in Deutschland und der Schweiz zu erleben sein. Supportet wird The Dark Tenor von On My Isle.

TOURDATEN:

24.01.19 | Würzburg, Posthalle

25.01.19 | München, Backstage

26.01.19 | Köln, Live Music Hall

01.02.19 | Hannover, Capitol

02.02.19 | Erfurt, Alte Oper

07.02.19 | Stuttgart, Wizemann

08.02.19 | CH-Zürich, Theater Spirgarten

09.02.19 | Kaiserslautern, Kammgarn

15.02.19 | Dresden, Schlachthof

21.02.19 | Dortmund, FZW

22.02.19 | Bielefeld, Ringlokschuppen

23.02.19 | Hamburg, Große Freiheit

