Vor knapp zwei Monaten durften wir in einem ausverkauften Festsaal Kreuzberg stehen und ein Meer von über tausend wippenden Köpfen und peitschenden Haaren begutachten, während Rotor ihr 20-jähriges Jubiläum feierten.

Ein phenomenaler Abschluss der Tour. Ein absolutes Highlight. Und verdient. Danke an die zahlreichen Fans, die den Weg nach Kreuzberg gefunden haben.

Mit dabei waren auch die Label-Kollegen von Coogans Bluff und DxBxSx.

Ein grandioser Abend.

Jetzt gibt’s endlich Liveaufnahmen vom Gig, damit wir wieder in Erinnerung schwelgen dürfen – oder diejenigen unter euch, die nicht dabei sein konnten, einen kleinen Eindruck bekommen können. Danke Rotor.

Alle Videos kommen aus dem Hause Hey Na!

8 Videos. 50min Spielzeit. Hier geht’s zur YouTube-Playlist.

…und unten gibt’s das erste Video zu Abfahrt! vom großartigen letztjährigen Album Sechs.

„Jetzt also Rotor Sechs – ein namentlich folgerichtiger Schritt, der nur zu echtem Hörgenuss führen kann.“ – Classic Rock „Ein Album, das den Hörer beeindruckt und atemlos zurücklässt. Großes Kino mit Humor im Breitbandformat.“ – OX „Sechs wächst bei jedem Umlauf, rollende Grooves finden organische Harmonien, die nach einiger Zeit im Hirn regelrecht aufblühen.“ – Schall „..die sechs Tracks machen mächtig Druck.“ // „20 Jahre Rotor, das sind sechs Alben, sechsmal außergewöhnliche Qualität – und sechs Gründe sich auf Sieben zu freuen.“ – Eclipsed „…groovender und von Riff dominierter Stoner-Rock, inklusive der typisch archaischen Songtitel.“ // „Rotors Arrangements sind dafür gemacht, durch mehrmaliges langsam entpackt zu werden.“ – Visions

