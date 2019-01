Im Hause Folter Records ist in diesem Jahr richtig Bewegung angesagt: Jetzt haben die US Black/Thrash Metaller The Black Moriah beim Berliner Szene-Label unterschrieben. Im letzten Jahr waren sie noch auf ausgedehnter US-Tour mit den Senkrechtstartern Uada, jetzt steht neues Songmaterial an. Road Agents Of The Blast Furnace wird das neue Album heißen und am 29.03.2019 via Folter Records erscheinen.

