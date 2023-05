Watain: am 19.05.2023 wehen die Winde der Dunkelheit über der Porta Nigra in Trier

Die schwedischen Black Metaller Watain sind aktuell auf ihrer Agony & Ecstasy Tour Over Euro 2023 unterwegs. Einen Abstecher machen sie dabei am 19.05.2023, wie es sich gehört, an die Porta Nigra in Trier. Besser gesagt, in den Mergener Hof nahe der Porta Nigra.

Der Veranstalter schafft es immer wieder, spektakuläre Acts in die dunkle Bischofsstadt zu holen. So scheuen sich auch Watain nicht, ihre Winde der Dunkelheit nach Trier zu bringen, wo in diesem Jahr schon einige unheilige Messen zelebriert wurden.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Mit dabei als Support haben sie das Schweizer Duo Bølzer, das mit seiner Beschwörung der Urkraft eigene Energie entfesseln wird. Für die Brutalität im Sturm der Winde sorgen Concrete Winds, eine aus dem finnischen Underground mutierte Band!

Metaller in und um Trier seid gewiss, dass am 19.05.2023 im Mergener Hof dunkle Winde aufziehen werden. Mehr zum Event und den direkten Link zu den Karten im Vorverkauf findet ihr hier.