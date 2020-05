Way Of Darkness 2020: bestätigen Dark Fortress

Wir bleiben in deutschen Landen und widmen uns einer Band, die wir 2008 das letzte Mal bei uns hatten.. damals noch im schönen Coburg (bevor wir uns im zauberhaften Lichtenfels niederließen 😉 ). Dark Fortress gehören zur absoluten Speerspitze der deutschen Szene, wenn es um angeschwärzten Death Metal bzw. todesverbleiten Black Metal geht.. So richtig lässt sich die Band innerhalb des Genres allerdings in keine Schublade zwängen – das musikalische Wirken des Sechsers unterlag stets dem Wandel und so ist es der Band seit Mitte der 90er immer wieder gelungen, ihren Schaffensbereich neu zu definieren und der Stagnation ein Schnippchen zu schlagen. Erst im Februar kam die neue Langrille Spectres From The Old World auf den Markt und beweist aufs Neue internationale Klasse – Attacke!

Das Way Of Darkness 2020 findet am ersten Oktoberwochenende in der Stadthalle Lichtenfels statt. Weitere Informationen findet ihr auf den folgenden Seiten:

https://www.facebook.com/Wayofdarknessfestival/

http://wayofdarkness.de