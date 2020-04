We Blame The Empire: Zweites Album AERO erscheint am 18.04.2020

AERO – Stille, Sturm, ein Hurricane oder eine sanfte Brise. Nichts beschreibt das Leben besser als die Bewegungen der Luft.

AERO das zweite Album von We Blame The Empire erscheint am 18.04.2020. Wie in der Vergangenheit greifen die vier Oberösterreicher wieder Themen um Umweltschutz und Gesellschaftskritik auf und verarbeiten persönliche Erlebnisse.

Die 2014 gegründete Band aus Vöcklabruck steht für energiegeladenen Metalcore mit treibenden Breakdowns, eingängigen Melodien, vereint durch groovende Riffs. Nach zahlreichen Shows und Festivalauftritten (u.a. Novarock, Support für Deez Nutz, Fit For An Autopsy uvm.) hat sich das Quartett aus Vöcklabruck (Österreich) in den letzten Monaten zurückgezogen um ihr zweites Album, welches von Aljoscha Sieg (Eskimo Callboy, Any Given Day, Nasty etc.) produziert wurde, fertig zu stellen.

Die erste Singleauskoppelung Updraft wurde bereits veröffentlicht, das Video gibt es hier:

Track List:

Updraft Revelations Decisions Impact Distress Call Showdown Stay with Me Innervision Pathways Silent Throne (Acoustic)

http://www.wbteofficial.com