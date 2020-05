Within Temptation: veröffentlichen brandneuen Song ‘Entertain You’ auf ihrem eigenen Label Within Temptation Entertainment BV

Amsterdam – Angriffe, Schickanierung und Ausbeutung: es passiert jeden Tag und wird meistens unter dem Deckmantel von ökonomischen Notwendigkeiten, Politik, Religion, Kultur, Geschlecht oder Rasse legitimiert sagen Within Temptation. Ihre neue Single Entertain You, die heute veröffentlicht wird, dreht sich um den Drang nach Selbstbefriedigung auf Kosten von anderen.

Sängerin Sharon den Adel: „Wir können und wollen oft nicht die Konsequenzen unseres Drangs sehen, unsere persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Um das Elend, das wir anderen zufügen, zu rechtfertigen oder einfach zu vermeiden, schauen wir einfach weg oder zeigen mit den Fingern auf andere. Wir sollten öfter in den Spiegel schauen und anfangen, unsere eigenen Überzeugungen in Frage zu stellen: Wir sollten versuchen, nicht nur uns selbst, sondern vor allem auch die anderen und die Welt um uns herum zu verstehen. Es ist nicht der einfachste Weg, aber es ist sicherlich einer, der uns in dieser individualistischen Gesellschaft weiterbringt.”

Worlds Collide Tour – 150.000 Tickets in acht Ländern schon verkauft.

Die Co-Headliner Tour zusammen mit der amerikanischen Rockband Evanescence war zuerst für den April 20 geplant, musste aber durch den Ausbruch der COVID-19 Pandemie geschoben werden. Die Worlds Collide Tour, für die schon eine beeindruckende Anzahl von über 150.000 Tickets in 8 Ländern verkauft wurde, soll nun im September 20 in Hallen wie der O2 Arena in London, der AccorHotels Arena in Paris, dem Velodrom in Berlin und dem Palais 12 in Brüssel steigen. Und was können die Fans von dieser Tour erwarten? „Eine spektakuläres Event, nichts was es bisher schon gab”, sagt Sharon den Adel. “Man kennt uns für unsere innovativen, kreativen, manchmal over-the-top Bühnendesigns und Special Effects, aber diese Tour wird noch mal einen drauf setzen. Nichts was man bisher von uns kennt!”

Within Temptation // Worlds Collide Tour 2020

17.09. Hamburg, Barclaycard Arena

18.09. Leipzig, Leipzig Arena

21.09. Berlin, Velodrom

22.09. München, Zenith

24.09. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

25.09. LU- Esch-Sur-Alzette, Rockhal

27.09. CH- Zürich, @ Hallenstadion

Mehr Informationen unter: https://www.worldscollidetour.net

https://www.resist-temptation.com/

https://www.facebook.com/wtofficial/

https://www.youtube.com/user/wtofficial

https://www.instagram.com/wtofficial/