Wolf Barsch – Shanty, Baby

Artist: Wolf Barsch

Herkunft: Kiel, Schleswig-Holstein, Deutschland

Album: Shanty, Baby

Spiellänge: 45:08 Minuten

Genre: Shanty Rock, Maritim Rock

Release: 27.07.2024

Label: Eigenvertrieb

Formate: CD

Link: https://wolf-barsch-band.jimdofree.com/

Bandmitglieder:

Gesang – Olaf Grobe

Gitarre – Axel Draasch

Schlagzeug – Sascha Werner

Bass – Arne Paasch

Akkordeon & Gesang – Axel Prange

Gitarre & Gesang – Peter Wagner

Tracklist:

3 Alte Männer 7 Jahre 10 Matrosen Hebt Das Glas An Deiner Pier Landgang Segelboot Mit Schlafkabine (Halt Mich Fest) Marie 80 Köpfe Landratten Mann Gegen Mann Klagelied Einer Schnapsflasche Der Misanthrop

Nach Sex And Drugs And Seemannsgarn nun also die zweite Scheibe der Kieler Shantyrocker. Wer schon einmal ein Konzert der Kieler Seemänner besucht hat, weiß, worauf er sich einlässt. Partyrock mit einem maritimen Bezug in hochwertiger musikalischer Verarbeitung. Die Band rockte schon die großen Festivals im Land, darunter auch das Wacken Open Air 2023 und das Baltic Open Air 2020. Die Songs auf der CD sind nahezu alles bekannte Songs, die nun für zu Hause abgemischt sind. Aber es gibt auch Neues zu entdecken.

Die CD beginnt mit Drei Alte Männer. Ein Song, der bislang auf keinem Konzert, das ich gesehen habe, gefehlt hat. Ein tanzbarer Track, die drei schauen zu tief ins Glas und erzählen sich von der guten alten Zeit. Nun geiht dat los mit die Seefahrer. Sieben Jahre mit den Grönlandfahrern über sieben Meere auf See. Danach Zehn Matrosen, die ihren Landgang am Mast verbringen. Nix Friede, Freude, Eierkuchen. Harte Klänge bereiten den Track vor. Hebt Das Glas Matrosen, es ist der letzte Abend vor dem Ablegen. An Deiner Pier nimmt dann etwas Speed aus dem Geschehen. Die Ballade beschreibt die Gefühle, die eine Braut dem Seemann gibt. Landgang schaltet in den Schunkelmodus. Zeigt auf, dass der schönste Tag des Seemanns auch Nachteile haben kann. Mit einem Gitarrensolo von Peter im Mittelteil abgesehen, bleibt die Stimmung erhalten. Segelboot Mit Schlafkabine dürfte dann der Quotenhit auf dem Album sein. Sehnsucht und Alkohol passen nicht immer zusammen. Ein Song, der bei jedem Konzert für Stimmung sorgt. Marie, der Zufluchtsort in den Stürmen des Nordens. Was langsam im Balladenmodus beginnt, nimmt dann langsam Fahrt auf. 80 Köpfe ist wieder einer der Schunkelsongs, obwohl das Thema ein ernstes ist. Auch einen Seemann verlässt einmal das Glück. Auch hier zeigt Peter mit einem Solo, dass er eigentlich in eine andere Musikrichtung gehört. Landratten wurde noch nicht allzu häufig live gespielt. Musikalisch ganz anders geartet, fällt dieser Song total aus der Reihe. Der Refrain erinnert musikalisch an Heidi und die Berge. Ist nicht so meins, aber es sind ja genug andere gute Songs da. Dann folgt mit Mann Gegen Mann ein brandneuer Song, der noch nie Live gespielt wurde. Der Track spielt mit Raggaeklängen und beschreibt die Gefühle zwischen dem Anheuern und der Erfahrung als gestandener Seemann. Das Ende des Songs hätte man vielleicht besser lösen können, da wird mitten im Gitarrensolo hart ausgeblendet. Traurig nähert sich das Ende. Das Klagelied Einer Schnapsflasche beschreibt die Zweifel eines Trinkers im Zwiegespräch mit seiner Flasche. Der Misanthrop bildet den Schlusspunkt der CD. Der Song wird seit zwei Jahren bisher immer nur als Zugabe nach langen Konzertabenden gespielt. Jetzt also der Song des Kapitäns, der in Rente gehen möchte, als passendes Ende des Albums.

Abgemischt wurde das Album bei Jak’s Hell in Kiel. Die CD ist in Eigenregie entstanden. Somit ist sie auch nicht im freien Handel erhältlich. Sie kann direkt bei der Band im Shop (Link hier) oder bei den Konzerten erworben werden. Sie kommt im Jewelcase mit einem Zwei-Seiten-Booklet daher. Ein Download und Stream sind derzeit nicht vorgesehen.