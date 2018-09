ZE GRAN ZEFT (ZGZ) sind mit Sicherheit eine der spannendsten, neuen Alternative Rockbands aus Frankreich.

Nach ihren grandiosen Auftritten bei den Mega-Festivals WITH FULL FORCE und RELOAD, erntete die Band viel Lob von den Festivalveranstaltern (siehe unten).

Ein frischer Mix aus Beastie Boys/Skindred/Rage Against The Machine und Prodigy. Heavy/groovy und immer tanzbar kombinieren die Jungs mit Alternative, Metal, Rock, Electro, Hip Hop sowie auch Reggae.

Ihr Debütalbum wird im Frühjahr 2019 europaweit via Rock Attack/Cargo veröffentlicht, passend dazu hat die Band heute ihre Albumrelease Tour ankündigen, hier die Tour:

ZE GRAN ZEFT

„Gorilla Death Club Tour 2019“

19.03.2019 München, Backstage

20.03.2019 Bochum, Rockpalast

21.03.2019 Köln, Blue Shell

22.03.2019 Hannover, LUX

23.03.2019 Biberach, Abdera

27.03.2019 Prag (CZ), Cross Club

28.03.2019 Berlin, Nuke Club

29.03.2019 Dresden, Altes Wettbüro

30.03.2019 Oldenburg, Cadillac

31.03.2019 Weinheim, Café Central

Vorverkauft unter www.zegranzeft.com

ZE GRAN ZEFT „Humble“ – Kendrick Lamar Cover: https://www.facebook.com/ZeGranZeft/videos/1695985470488719/ | https://youtu.be/EBGOvL49MY4

ZE GRAN ZEFT „Shotta Shotta“: https://youtu.be/2WuG-Wk-YiE

ZE GRAN ZEFT „Hangin´ Round“: https://youtu.be/3qw4-_k7slk

WITH FULL FORCE (DE) Veranstalter Sven Borges:

„ZE GRAN ZEFT – die französischen Newcomer haben das Line Up der Metal Hammer Stage ordentlich aufgemischt. Mit ihrem Sound zwischen Beastie Boys, Prodigy und Rage Against The Machine wurde ein Kontrast zum Restprogramm gesetzt, der lange nachhallt. Die Crowd vor der Bühne wuchs stetig an, wurde regelrecht überfahren, aber auch mitgerissen vom Style, der nicht von diesem Planeten zu stammen scheint.

Ein Geheimtipp für die Zukunft und ein Muss für jeden, den die heutigen Schubladen zu vorhersehbar erscheinen.“

RELOAD FESTIVAL (DE) Veranstalter Andre Jürgens:

„ZE GRAN ZEFT war die Überraschung auf unserer Warm Up Night – die Band konnte sofort mit ihrem eigenen Stil überzeugen und das Publikum an die Bühne locken. Eine netter Kontrast zu unserem restlichem Line Up, der sich für alle Beteiligten gelohnt hat!“

Metal Hammer Magazin (DE) – Livereview WITH FULL FORCE:

„ZE GRAN ZEFT übernahmen den Sand vor der Bühne mit überraschenden Tönen: Grooviger Hardcore mit Kopfstimme, bevor sich die Party zu einem Synthie-Indie-Spaß mit Rage Against The Machine-Rhythmen verwandelt. Interessant und neu! Und geiler Sound vor allem, das schiebt.“

OPEN AIR AM BERG (DE) Veranstalter Thomas Hardt:

Als allerletzte Band des Festivals und somit zum krönenden Abschluss hat das sympathische Dreigespann ZE GRAN ZEFT aus Frankreich noch einmal richtig Gas gegeben und die Menge zum Tanzen gebracht. Mit ihrem wuchtigen Sound, einem nicht in die üblichen Kategorien zu steckenden Groove, der mal metallischer, mal elektronischer ankommt und auf jeden Fall stets direkt ins Mark fährt, bereiteten sie der Masse trotz Regens eine fette Party. Viel Interaktion mit dem Publikum und volle Kraft voraus auf der Bühne, da ist eine super Stimmung garantiert!

