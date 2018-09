ALMANAC haben vor Kurzem ihre Festivalsaison 2018 beendet. Zur Feier des Tages hat die Band nun ein paar Livemitschnitte jener Auftritte online gestellt, um den Fans, die nicht mit dabei sein konnten, einen Eindruck davon zu geben, was sie verpasst haben. Schaut euch die Clips unten an!

‚Hands Are Tied‘ (Live in Portugal):

https://www.youtube.com/watch?v=3g39uWE6B-A

‚No More Shadows‘ (Live in Portugal):

https://www.youtube.com/watch?v=gc5Pmhak_BU

‚Children Of The Sacred Path‘ (Live in Portugal):

https://www.youtube.com/watch?v=ZhME9yAga-k

ALMANAC @ JUMF Festival (Ausschnitt):

https://www.youtube.com/watch?v=ygPcBT-YTtY

Victor Smolski kommentiert: „Das war eine megageile Sommerfestivaltour! Erst eine fantastische Stadionshow beim JUMF Festival in Korea, die geniale Lichtshow haben wir auf DVD aufgenommen. So tight eingegroovt war ALMANAC noch nie. Anschließend waren wir als Headliner beim Milagre Festival in Portugal, wo unser neuer Sänger Patrick Sühl abermals bewiesen hat, dass er die vorherigen zwei männlichen Sänger David Readman und Andy B. Franck perfekt ersetzen kann und seinen eigenen Stil perfekt in Szene setzt. Zum Schluss haben wir das für mich geilste Festival gespielt: Beim Werner Rennen habe ich zusammen mit meinem Rennteam vier Tage Vollgas auf zwei verschiedenen Strecken gegeben und konnte sogar einen Siegerpokal mit nach Hause nehmen. Sonntags haben wir dann mit ALMANAC auf der Kesseldrom-Bühne richtig viel Spaß mit den Fans gehabt! Danke an alle Fans für den tollen Support! Wir sehen uns auf der nächsten Tour, die wir gerade planen!“

ALMANAC live:

31.05. – 02.06. CZ Pilsen – Metalfest Open Air *NEU*

Holt euch das aktuelle Album »Kingslayer« jetzt: http://nblast.de/AlmanacKingslayer

Holt euch »Kingslayer« digital: http://nblast.de/AlmanacDigital

Mehr zu »Kingslayer«:

‚Losing My Mind‘ OFFIZIELLES VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=MkH2FdVOg-Y

‚Hail To The King‘ OFFIZIELLER TRACK & LYRICS:

https://www.youtube.com/watch?v=qA_-WuWOIvU

‚Children Of The Sacred Path‘ OFFIZIELLES LIVEVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=9rUFEvaRU2I

‚No More Shadows‘ OFFIZIELLES LIVEVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=tTrMK1DolYM

Kommentare

