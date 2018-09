Die erste Band des BANG YOUR HEAD!!! 2019 steht fest: Die Melodic Death-Pioniere DARK TRANQUILLITY kommen nach Balingen!

Zusammen mit IN FLAMES und AT THE GATES hat die Band vor etwas mehr als 25 Jahren den typischen „Göteborg-Sound“ geschaffen und damit quasi ein neues Genre etabliert. Seither sind DARK TRANQUILLITY nicht nur musikalisch bemerkenswert gereift und haben elf herausragende Alben veröffentlicht, von denen die Großtaten ‚Projector‚ und ‚Fiction‚ gar für den schwedischen Grammy nominiert wurden, sondern haben auch live immer wieder bewiesen, dass sie ein echter Ausnahmeact sind. Heute steht der Name DARK TRANQUILLITY für eine faszinierende Mischung aus Aggression und dunkler Schönheit, packenden Riffs und mitreißenden Gitarrenharmonien, modernen elektronischen Klangelementen und natürlich den einzigartigen Vocals von Mikael Stanne, der wie kaum ein anderer Frontmann den Bogen von brachial-wütendem Gebrüll hin zum leidend-einfühlsamen Klargesang schlagen und dabei jeden einzelnen Ton mit maximaler Intensität füllen kann – und dabei auch noch ungeheuer charmant mit dem Publikum interagiert.

In Kürze folgen weitere Bandbestätigungen!

