Das Album wurde in Manchester, England im Studio der Band aufgenommen. Produziert von Sänger Sel Balamir der sich auch wieder für das traditionelle Amplifier packaging und das Artwork verantwortlich zeichnet. TWDF wurde vom spanischen Mixer/Produzenten Iago Lorenzo in Vigo, Spanien abgemischt und von Robin Schmidt im 24:96 Studio in Karlsruhe gemastert.

Jedes Amplifier Album hat seinen eigenen Sound. Im krassen Gegensatz zum 2014er „Mystoria“ lässt sich die Story von TWDF Zeit und verrät seine Geheimnisse nicht sofort. „Each child is a child of circumstance“ fasst Sel zusammen. Die Entstehung der Idee zu TWDF ist eingebettet im Herzen des Songs „Silvio“ der eigentlich für das 2011er Album „The Octopus“ geschrieben wurde, es dann aber nicht aufs Album geschafft hat. „…it didn’t really fit in with the Album’s universal themes.“ Aber die Ideen aus Silvio verharrten und erhielten bald ihren eigenen Kosmos. „Who doesn’t want to make a record about our relationship with The Devil?“ The ultimate baddy…“ Der Song behandelte nämlich sehr spezifisch die Story von Faust, jedoch mit der umgewandelten Referenz an den italienischen faustischen Politiker Berlusconi und wurde so zur Vorlage für den Rest des Albums.

Lest euch HIER unbedingt die sehr umfangreiche Biography durch die auch eine kleine Rock ’n‘ Roll Fabel zu TWDF enthält!

Amplifier

– Trippin‘ with Dr. Faustus –

VÖ: 30.06.2017

Rockosmos / Alive

