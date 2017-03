Einmal mehr ist das Bang Your Head Billing 2017 um drei Acts reicher.

Nach vielen Jahren beehren uns Demon endlich wieder in Balingen. Die Briten haben 1997 mit ihrem legendären Auftritt in der Tübinger Stefan-Hartmann-Halle ein Stück Bang Your Head-Geschichte geschrieben. Mit Alben wie Night of the Demon, The Unexpected Guest oder Taking The World By Storm gehen eine ganze Reihe veritabler Klassiker auf ihr kreatives Konto, deren grandiose Songs nebst der markanten Stimme Dave Hills und großer instrumentaler Finesse bis heute überall für grenzenlose Begeisterung sorgen, wo die NWoBHM-Veteranen die Bühne erklimmen – Ihr werdet es erleben!

Mit einem bunten Mix aus AC/DC, Judas Priest und Hochprozentigem haben die Schweden Bullet seit Veröffentlichung ihres Debütalbums Heading for the Top im Jahre 2006 erst den Underground und dann die Herzen eines beträchtlichen Teils der Szene erobert. Dem Durchbruchsalbum Bite the Bullet folgten drei weitere hochkarätige Veröffentlichungen und zahllose Auftritte, bei denen die Band ihrer unbändigen Spiellust stets freien Lauf lässt. Ergo: Freut Euch auf eine hochkalibrige Show in Balingen!

Der Name Almanac mag noch neu sein auf der musikalischen Bildfläche, aber dahinter verbergen sich bekannte und renommierte Namen – allen voran ex-Rage-Gitarrist Victor Smolski, der unter besagtem Banner das musikalische Erbe des Lingua Mortis Orchestra verwaltet. Unterstützt wird er unter anderem von zwei der stärksten Stimmen der Szene: Andy B. Franck (Brainstorm) und David Readman (Pink Cream 69) stehen ihm im Studio wie auf der Bühne zur Seite – so auch beim Bang Your Head 2017.

Quelle: http://www.bang-your-head.de/

