Bringer Of Pain ist zum Greifen nah – BATTLE BEASTs neue Platte steht ab Freitag in den Regalen. Grund genug für die Band, heute das zweite Track-By-Track-Video zu enthüllen. Schaut Euch das Video unten an, um mehr über die folgenden Songs zu erfahren:

05. Familiar Hell

06. Lost In Wars (feat. Tomi Joutsen)

07. Bastard Son Of Odin

Track-By-Track #2: https://www.youtube.com/watch? v=uwAI04PPhKs

Ihr habt TBT #1 verpasst? Klickt hier:

https://www.youtube.com/watch? v=Oi81AyRKvE8

Außerdem haben BATTLE BEAST heute vier Tourtermine in Schweden angekündigt:

01.11. S Stockholm – Klubben

02.11. S Gothenburg – Sticky Fingers

03.11. S Huskvarna – Folkets Park

04.11. S Linköping – The Crypt

»Bringer Of Pain« – Tracklist:

01. Straight To The Heart

02. Bringer Of Pain

03. King For A Day

04. Beyond The Burning Skies

05. Familiar Hell

06. Lost In Wars (feat. Tomi Joutsen)

07. Bastard Son Of Odin

08. We Will Fight

09. Dancing With The Beast

10. Far From Heaven

Bonus (DIGI / 2LP)

11. God Of War

12. The Eclipse

13. Rock Trash

More on »Bringer Of Pain«:

‚King For A Day‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch? v=8lKYdrL-AAw

‚King For A Day‘ MAKING-OF: https://www.youtube.com/watch? v=aAH4aY7FO7k

‚Familiar Hell‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube. com/watch?v=P3k7r_U8b40

Trailer #1: https://www.youtube.com/watch? v=PQ1wqgM6Z0o

Trailer #2: https://www.youtube.com/watch? v=RmGKiASbwwE

Trailer #3: https://www.youtube.com/watch? v=g7CLSpuR4DQ

Das zehn Tracks umfassende »Bringer Of Pain« wurde in den JKB Studios von Keyboarder Janne Björkroth aufgenommen und produziert. Dieser war gemeinsam mit Viktor Gullichsen und Mikko Karmila auch für den Mix von »Bringer Of Pain« verantwortlich, während die Scheibe von Mikka Jussila in den Finnvox Studios gemastert wurde. Das Cover-Artwork stammt aus der Feder von Jan Yrlund. »Bringer Of Pain« ist zudem das erste Album, das die Band mit Gitarrist Joona Björkroth eingespielt hat.

Hier findet Ihr den EU-Tourtrailer: https://www.youtube.com/watch? v=qx4L-NERo58

BATTLE BEAST – »Bringer Of Pain Over Europe 2017«

w/ MAJESTY, GYZE

02.03. D Mannheim – 7er Club

03.03. D Essen – Turock

04.03. D Leipzig – Hellraiser

05.03. PL Wroclaw – Liverpool Club

06.03. A Vienna – Chelsea

08.03. I Brescia – Circolo Colony

09.03. F Puget-Sur-Argent – Le Rat’s

10.03. E Barcelona – Bikini

11.03. E Madrid – Penelope

12.03. P Lisbon – RCA Club

13.03. P Porto – Hard Club

14.03. E Pamplona – Totem

16.03. F Nantes – Ferrailleur

17.03. F Strasbourg – La Laiterie

18.03. D Marsberg – Metal Diver Festival (Schützenhalle) *AUSVERKAUFT*

19.03. B Vosselaar – Biebob

20.03. NL Tilburg – Little Devil

22.03. UK Wolverhampton – Slade Rooms

23.03. UK Manchester – Ruby Lounge

24.03. UK London – Underworld

25.03. F Paris – Petit Bain

26.03. D Saarbrücken – Garage

27.03. D Berlin – Bi Nuu

28.03. D Hamburg – Logo

29.03. D Würzburg – Posthalle

30.03. D Siegburg – Kubana

31.03. D Stuttgart – Im Wizemann

01.04. CH Wetzikon – Hall Of Fame

02.04. D Regensburg (Obertraubling) – Eventhall Airport

05.04. H Budapest – Barba Negra

06.04. SK Bratislava – Randal Club

07.04. D Lindau – Vaudeville

08.04. D Munich – Backstage

09.04. D Münster – Sputnikhalle

