BROKEN FATE sind zurück! Das Modern Thrash Metal Vierergespann aus der Schweiz plant, mit ihrem neuen Gitarristen Gabriele Sacco zusammen im Sommer mit dem Produzenten V.O. Pulver ihr zweites Album aufzunehmen!

Ferner feiern BROKEN FATE dieses Jahr ihr 10. Jubiläum gebührend mit fünf weiteren Bands im Casino in Wohlen (AG) in der Schweiz. Das Konzert wird auch gefilmt und erscheint dann später auf DVD.

BROKEN FATE Live

07.10.2017 CH Wohlen (AG) – Casino

• „Layla“ Official Video – https://youtu.be/bWtpxdnBuE0

• „Jayden James“ Official Video – https://youtu.be/B-agv-2xcHM

• „Rising To The Dream“ Official Video – https://youtu.be/xhqydbqv_Ow

• „The Bridge Between“ (Song – Stream) – https://youtu.be/yJE7db3cJ7k

Quelle: www.carrycoal.de

