Das Modern Melodic Death Metal Fünfergespann LOST DREAMS steht nun mit ihrem neuen Album „Exhale“ in den Startlöchern, das Ende Mai 2017 bei Massacre Records erscheinen wird!

Das Ziel, unangepasste, rohe und eigenständige Musik zu machen, verband seit jeher die beiden Gitarristen Andreas und Herbert, und so machten sie sich erfolgreich auf die Suche nach Gleichgesinnten und gründeten die Band LOST DREAMS.

Das derzeitige Line-up besteht aus Sänger Sebastian Brandauer, den Gitarristen Andreas Maierhofer & Herbert Sopracolle, Bassist Dominik Hormann und Drummer Rafael Peychär.

Einem Demo in 1999 folgte schließlich das Debütalbum „Where Gods Creation Ends“ in 2003, welche beide in der Underground-Szene gut angenommen wurden. Bis 2011 folgten vier weitere Alben.

In den vergangenen, fast 2 Jahrzehnten wurden diverse Videos gedreht, man ging mit Bands wie Kataklysm, Six Feet Under, Illdisposed oder Marduk auf Tour und trat bei Festivals wie dem Metalcamp oder Eindhoven Metal Meeting auf. All dies und mehr befeuerte die Maschinerie LOST DREAMS mit einem enormen Maß an Energie, welches in der aktuellen Studioarbeit abermals eingefangen und konserviert wurde.

