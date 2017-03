Anfang 2016 kehrten die Hard Rock-Titanen METAL CHURCH mit ihrem neuesten Album, »XI«, zurück. Das elfte Studiowerk der Band steht zudem auch für die Rückkehr des legendären Sängers und Frontmanns Mike Howe. Wie die 10 vorherigen Alben der Band, hinterlässt auch dieses nichts als pure Begeisterung – Grund genug für die Mannen, um in diesem Sommer noch einmal ausführlich auf Stippvisite zu gehen. Sechs Shows sind für Juni in Deutschland bestätigt.

Die Wiedervereinigung von Mike und METAL CHURCH wurde im Juli 2014 eingeleitet als Mike begann, mit Kurdt Vanderhoof an einem Nebenprojekt zu arbeiten, das er mit Nigel Glockler von SAXON gegründet hatte. Durch diesen anfänglichen Austausch überzeugte Kurdt Mike letztendlich dazu, zu METAL CHURCH zurückzukommen. Sie wollten versuchen, einen Teil der Magie der ersten drei METAL CHURCH-Alben, die in den späten 80ern veröffentlicht wurden, zurückzugewinnen: »The Human Factor«, »Blessing In Disguise« und »Hanging In The Balance«. Aus diesen Sessions entstand »XI«, das den Sound, der die Band in den 80ern zu Fan-Lieblingen werden ließ, einfängt und mit einem neuen, belebten Sound für 2016 vermischt. „Manchmal kann ich es selbst noch nicht glauben, niemand hätte je gedacht, dass Mike nach seinem Ausstieg vor knapp zwei Jahrzehnten wieder zurückkommen würde“, freut sich Gitarrist und Gründungsmitglied Kurdt Vanderhoof.

Zuerst kämpfte ich mit der Rückkehr-Entscheidung, aber nachdem ich die Riffs gehört hatte, die Kurdt geschrieben hatte, konnte ich nicht widerstehen. Die Musik rief nach mir und ich wollte ein Teil davon sein!“, erzählt der zurückgekehrte Sänger Mike Howe.

Als Support bringen METAL CHURCH die australischen Thrash-Metaller MESHIAAK mit, die unlängst ihr aktuelles Knaller-Album „Alliance of Thieves“ veröffentlicht haben. Die Combo um Gitarrist und Sänger Danny Camilleri hat in nicht einmal drei Jahren Bandgeschichte die Szene gehörig aufgewühlt. An den Drums knüppelt kein anderer als Jon Dette, der bereits für Legenden wie TESTAMENT oder SLAYER die Sticks geschwungen hat.

