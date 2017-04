Australiens heftigster Musikexport, THY ART IS MURDER, die erst kürzlich ihren Sänger C.J. McMahon wieder in der Band Willkommen geheißen haben, starten heute ihre Europa-Tour im österreichischen Wien!

Um die Rückkehr des Sängers gebührend zu feiern, hat die Band kürzlich die Single ‚No Absolution‘ (checkt den Song hier) veröffentlicht.

THE HEAVEN AND HELL TOUR

THY ART IS MURDER – co headline

BEING AS AN OCEAN – co headline

MISS MAY I

CASEY

16.04.17 Netherlands Nijmegen @ Doornroosje

19.04.17 Germany Saarbrücken @ Garage

20.04.17 Italy Bologna @ Kindergarten Club

23.04.17 Germany Hamburg @ Markthalle

24.04.17 Germany Hannover @ Faust

25.04.17 Poland Poznań @ U Bazyla

26.04.17 Hungary Budapest @ Durer Kert

27.04.17 Germany Schweinfurt @ Stattbahnhof

TICKETS SIND HIER ERHÄLTLICH!

IMPERICON FESTIVALS 2017

14.04.17 Austria Vienna @ Impericon Festival

15.04.17 Germany Leipzig @ Impericon Festival

17.04.17 UK Manchester @ Impericon Festival

21.04.17 Switzerland Zürich @ Impericon Festival

22.04.17 Germany Oberhausen @ Impericon Festival

30.04.17 Germany München @ Impericon Festival (without CASEY)

