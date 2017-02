Australiens heftigster Musikexport, THY ART IS MURDER, haben erst kürzlich ihren Sänger C.J. McMahon wieder in der Band Willkommen geheißen. Als Überraschung trat McMahon auf dem Unify Festival in Australia mit der Band auf. Seht Video Material der Performance des Songs ‚Holy War‘ hier!

Um die Rückkehr des Sängers gebührend zu feiern, hat die Band die brandneue Single ‚No Absolution‘ (checkt den Song hier) veröffentlicht und außerdem ihre nächste Europa-Co-Headliner-Tour im April im Rahmen der „Heaven And Hell Tour“ angekündigt.

THE HEAVEN AND HELL TOUR

THY ART IS MURDER – co headline

BEING AS AN OCEAN – co headline

MISS MAY I

CASEY

16.04.17 Netherlands Nijmegen @ Doornroosje

19.04.17 Germany Saarbrücken @ Garage

20.04.17 Italy Bologna @ Kindergarten Club

23.04.17 Germany Hamburg @ Markthalle

24.04.17 Germany Hannover @ Faust

25.04.17 Poland Poznań @ U Bazyla

26.04.17 Hungary Budapest @ Durer Kert

27.04.17 Germany Schweinfurt @ Stattbahnhof

TICKETS SIND AB SOFORT HIER ERHÄLTLICH!

IMPERICON FESTIVALS 2017

14.04.17 Austria Vienna @ Impericon Festival

15.04.17 Germany Leipzig @ Impericon Festival

17.04.17 UK Manchester @ Impericon Festival

21.04.17 Switzerland Zürich @ Impericon Festival

22.04.17 Germany Oberhausen @ Impericon Festival

30.04.17 Germany München @ Impericon Festival (without CASEY)

Kauft und streamt ‚No Absolution‘ using the following links:

iTunes – http://nblast.de/TAIMNoAbsol utionIT

Apple Music – http://nblast.de/TAIMNoAbsol utionAM

Amazon Digital – http://nblast.de/TAIMNoAbsol utionAMZMP3

Google Play – http://nblast.de/TAIMNoAbsol utionGP

Spotify – http://nblast.de/TAIMNoAbsol utionSP

THY ART IS MURDERs letztes Album »Holy War« landete in der ersten Verkaufswoche auf Platz #82 der Billboard Top 200. Dies markiert den ersten Einstieg der Band in die Charts. Die Band hatte ähnlichen Erfolg in ihrem Heimatland, wo sie Platz #7 der Aria Charts erreichten – die höchste Position, die eine australische Extreme-Metal-Band jemals verzeichnen konnte.

»Holy War« wurde von Will Putney (SUICIDE SILENCE, EXHUMED, THE ACACIA STRAIN) gemischt und produziert und ist die zweite Veröffentlichung über Nuclear Blast Entertainment. Das kontroverse Cover und die Photos wurden vom langjährigen Freund und Fotografen der Band, Thomas Savage.

www.facbeook.com/thyartismurde r | www.nuclearblast.de/thyartismu rder

