Toxpack: „Schall & Rausch“ erscheint am 31.03.2017 via Napalm Records

„Schall & Rausch“ erscheint am 31.03.2017 via Napalm Records und ist ab sofort HIER als Pre-Order erhältlich!

Im Ostteil Berlins 2001 aus der Taufe gehoben, in Kreuzberg mit seinen szenesozialen Brennpunkten wie SO36 und Core-Tex zur Institution geschmiedet und seit vielen Jahren die Referenz für „Streetcore“, nicht nur made in Berlin: TOXPACK sind der Hauptstadtklang, den keiner „da oben“ hören will, aber den wir hier unten brauchen!

„Schall & Rausch“ zeigt Mut zum überlebensgroßen Refrain, viel Melodie und den Fokus auf eingängige Härte. Wie auch schon auf den Vorgänger-Alben wie „Friss!“ und „Bastarde von Morgen“ haben sich TOXPACK auch dieses Mal wieder Verstärkung von Szene-Seelenverwandten & alten Weggefährten geholt. Auch die Ostpunks von DRITTE WAHL mischen beim Song „In Trümmern“ kräftig mit. Man darf also gespannt sein!

Die Tracklist liest sich wie folgt:

1 Intrada

2 Kommerz (Die Geier kreisen weiter)

3 Willkommen im Klub

4 Auf alte Tage

5 Bis zum letzten Ton

6 Reden, Lästern, Lügen

7 Die Letzten, die sich noch dagegen stellen

8 In Trümmern (feat. Gunnar & Stefan Dritte Wahl)

9 Komm mit mir

10 Wenn Du willst

11 Narben der Vergangenheit

12 Gib mir Dein Geld

13 Nichts geht mehr

14 Unbelehrbar

15 Alles auf Anfang

16 Profectio

„Wir haben unsere ganze Energie in dieses achte Studioalbum gesteckt in den letzten zwei Jahren und ich glaube, das hört man auch. Wir können es nicht erwarten, bis es endlich das Licht der Welt erblickt und bis wir das Ding live präsentieren können. Uns juckt es schon mächtig in den Fingern!“

(Tommi Tox / Toxpack)

„Schall und Rausch“ ist in folgenden Formaten erhältlich:

Ltd Deluxe Box inkl. Digipak, DVD in Kartonstecktasche, Gürtelschnalle, Flagge & unterschriebener, serialisierte Autogramm Karte (exklusiv erhältlich via NAPALM RECORDS online store und EMP)

2-LP Gatefold (schwarzes Vinyl)

Digipak CD

T-Shirt + Digipak Bundle (exklusiv erhältlich via NAPALM RECORDS online store und EMP)

Erlebt TOXPACK live mit der geballten Ladung „Schall & Rausch“ an folgenden Dates:

13.04.2017 DE Rostock – Mau Club

14.04.2017 DE Berlin – Cassiopeia

15.04.2017 DE Leipzig – Conne Island

21.04.2017 DE Essen – Don’t Panic

22.04.2017 DE Immenhausen – Akku

28.04.2017 DE Schweinfurt – Alter Stattbahnhof

29.04.2017 CH Aarburg – Musigburg

06.05.2017 DE Lübeck – Rider’s Cafe

24.06.2017 DE Gräfenhainichen – With Full Force Festival 2017

+ weitere Release Shows tba

Quelle: www.napalmrecords.com

