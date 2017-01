Urfaust - Empty Space Meditation

Fazit: Urfaust ist die typische Hassliebe. Entweder man verliert sich in der hypnotischen Monotonie und feiert exakt dies oder langweilt sich genau an dieser Art der Musik zu Tode. Deshalb werden Urfaust ihre Anhängerschaft mit einem weiteren Silberling beglücken, aber eher gemäßigten Zulauf neuer Zuhörer verbuchen können. Aber wer will auch schon „nur zwischendurch laufen“, wenn man stattdessen jemanden mit seiner Musik vollauf begeistern kann?



Anspieltipps: Meditatum II