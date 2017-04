Aufgepasst, VENDETTA Fans! Am 26. Mai wird „Go And Live… Stay And Die„, das Debütalbum der Band, erneut erscheinen!

Das Album – gemischt von Harris Johns und remastert von Jacky Lehmann – erschien ursprünglich in 1987. Das Originalartwork wurde von Phil Lawvere gestaltet, Pablo Klose / Extasy Design hat es für den Re-Release nochmal etwas überarbeitet.

Der Song „On The Road“ – vom kommenden Re-Release – steht hier in kompletter Länge als Stream zur Verfügung: https://youtu.be/QB240f_ekBo

Quelle: www.massacre-records.com

