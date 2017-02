While She Sleeps: Das neue Album erscheint über Arising Empire / Nuclear Blast

While She Sleeps: Das neue Album erscheint über Arising Empire / Nuclear Blast

WHILE SHE SLEEPS haben sich die perfekte Art und Weise ausgesucht, um ihr 10-Jähriges Jubiläum als Band zu feiern:

Sie sind nun vollständig unabhängig!

Das ist ein mutiger, eindrucksvoller und kraftvoller Schritt, der das vergangene Jahrzehnt passend widerspiegelt.

Mehr noch, es zeigt, dass sich das uralte Klischee auch noch im Jahre 2017 bewahrheitet: Wenn man will, dass etwas richtig gemacht wird, sollte man es selbst machen.



„Die neuen Songs schauen auf die Welt als ein Ganzes, aber sie erzählen auch viel über uns“, sagt Sänger Lawrence ‘Loz’ Taylor. „Wir sind alle schon durch einige Höhen und Tiefen in den letzten Jahren gegangen und ich glaube, dass es uns wichtig ist, dies in unseren Songs auszudrücken, weil unsere Musik unsere ganz persönliche Heilung und Therapie ist. Es gibt sehr viel Herzschmerz von unseren persönlichen Erfahrungen in diesen Songs, aber trotzdem wirft es auch gleichzeitig eine globale Sicht auf die Dinge.“



Wir werden niemals über weltliche Themen und Politik singen“, führt Gitarrist Sean Long fort. „Denn das tun wir ohne es überhaupt zu versuchen. Aber, wie Loz schon gesagt hat, auf diesem Album ist es genau auf den Punkt gebracht, wie wir persönlich mit diesen Dingen umgehen. Wir schreien nicht nur die Probleme der Welt heraus, sondern singen davon wie wir persönlich über diese Dinge denken und was wir dabei fühlen! Ich habe noch nie eine stärkere Verbundenheit zu den Momenten im Studio gefühlt wenn ich Musik schreibe, als bei dieser Platte.“

Insofern macht „You Are We“ mehr, als nur die Brücke zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart zu schlagen. Es zeigt in ungefilterter, grotesker und bezaubernder Herrlichkeit, wer WHILE SHE SLEEPS wirklich sind. Es präsentiert sie als ihre eigene treibende Kraft und als eine Band, die nach ihren eigenen Bedingungen arbeitet und ihre Musik genau so schreibt. Es ist eine Platte, die nicht nur von den Problemen und dem Druck der Vergangenheit geprägt ist, sondern die aus ihnen heraus geschaffen und mit der Leidenschaft gefüllt wurde, die die Band schon immer vorangetrieben und dazu ermutigt hat, ein ganzes Jahrzehnt so weiter zu machen.

“Das was WHILE SHE SLEEPS aus macht”, erklärt Taylor, “ist, dass wir immer unseren eigenen Weg gehen. Umso länger wir dies tun, umso eher werden die Leute verstehen, dass wir nirgendwo anders lang gehen werden. Wir machen einfach mit unserem eigenen Ding weiter. Und wenn wir es schaffen einen neuen Sound und Stil zu entdecken, aber dabei trotzdem noch wie WIR zu klingen und wir uns damit weiterentwickeln können ohne den typischen WHILE SHE SLEEPS-Sound zu verlieren, ist das fantastisch!“

„Sogar meiner Mutter gefällt es“, lacht Long. „Ich bin wirklich überglücklich!“

Quelle: www.gordeonmusic.de

