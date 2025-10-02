1349: kündigen Live-Album „Winter Mass“ an und veröffentlichen Performance-Video zu „I Am Abomination“

Die norwegische Black-Metal-Band 1349 hat bekannt gegeben, dass ihr neuestes Live-Album Winter Mass am 28. November 2025 über Season Of Mist veröffentlicht wird. Das Konzert wurde am 20. November 2021 in der Heimatstadt der Band, Oslo, im Parkteatret aufgezeichnet. Im Vorfeld des kommenden Album-Releases hat die Band jetzt die Live-Aufnahme von I Am Abomination veröffentlicht, begleitet von einem Video, das hier angesehen werden kann:

Ravn, der Frontmann von 1349, äußert sich dazu: „This show was captured between two lockdowns in the recent plague, and it mirrors the energy that we feel onstage to perfection. What you see here is the raw outburst of what we label ‚Aural Hellfire‘. To top it off, we also included all of the drawings that Kim Holm has done of us, thus far, and he also is able to convey that energy through his art. Rejoice and ravish this complete package of raw Hellfire!“

Mit ihrem charakteristischen akustischen Höllenfeuer verkörpern 1349 den ursprünglichen Geist des Black Metal.

Winter Mass – Trackliste:

1. Enter Inferno

2. Sculptor Of Flesh

3. Slaves

4. Through Eyes Of Stone

5. Cauldron

6. Striding The Chasm

7. Chasing Dragons

8. Serpentine Sibilance

9. I Am Abomination

10. Golem

11. Atomic Chapel

12. Dodskamp

13. Abyssos Antithesis

Produzent und Toningenieur: Hugo Alvarstein

Mixing & Mastering: Hugo Alvarstein im Alvarstein Mix & Mastering Studio in Oslo, Norwegen

Verfügbare Formate:

Digital Download

CD Digipack

2 x 12″ Vinyl Gatefold mit Poster (Black)

2 x 12″ Vinyl Gatefold mit Poster (Multi-Colored Splatter)

Das Album wird auf Vinyl, CD und in Videoformaten veröffentlicht. Erlebt das akustische Höllenfeuer live und hautnah, dort wo alles begann, mit Winter Mass.

Das Cover-Artwork und die Layouts für Winter Mass wurden von Kim Diaz Holm erstellt. Der norwegische Künstler hat mehr als 2.000 Konzerte festgehalten, oft von der Seite der Bühne aus. Holm hat mit großen Künstlern wie Abbath zusammengearbeitet, entwickelte jedoch eine besondere Verbindung zu 1349, nachdem er sie 2012 beim Inferno Festival und in Hulen gezeichnet hatte. Was er für Winter Mass geschaffen hat, bringt die Fans noch näher an das Feuer.

1349 wurde zudem kürzlich als eine der ersten Bands angekündigt, die auf der nächsten Ausgabe des Beyond The Gates Festivals auftreten werden. Das epische viertägige Metal-Event findet erneut im Herzen von Bergen (NO) vom 29. Juli bis 1. August 2026 statt. Tickets sind hier erhältlich.

Unzufrieden mit der Richtung, die das Genre in den 90er Jahren einschlug, gründete der Sänger Ravn 1997 zusammen mit dem gleichgesinnten Bassisten Seidemann die Band 1349. Die aktuelle Besetzung, die durch den Gitarristen Archaon und Frost (der auch für Satyricon am Schlagzeug sitzt) verstärkt wird, ist seit 2001 im Amt. In den letzten zwei Jahrzehnten haben sie bedeutende europäische Festivals wie Wacken Open Air und Hellfest mit ihren feurigen Auftritten entzündet und international mit Bands wie Cannibal Corpse und Carcass getourt. Jedes ihrer acht Studioalben wurde von demselben Leitprinzip inspiriert: die Düsterheit, die Unheimlichkeit und die urtümlichen Emotionen des norwegischen Black Metal zurückzubringen.

Jetzt, frisch aus der Asche ihres achten Albums The Wolf & The King, veröffentlichen 1349 ein neues Live-Album. Obwohl es kurz nach der Aufhebung der Pandemie-Lockdowns aufgenommen wurde, explodiert Winter Mass mit dem charakteristischen Sound der Band. Dieses über eine Stunde lange Set, das im Parkteatret in Oslo aufgezeichnet wurde, fesselte ihr heimisches Publikum mit apokalyptischen Zaubern aus dem riesigen Kessel ihrer Diskografie. Frühe Klassiker wie Sculptor Of Flesh toben mit ungebändigtem Wahnsinn. Der aktuelle Favorit Striding The Chasm rast mit einer Geschwindigkeit vorbei, die nur von Cover-Künstler Kim Diaz Holm eingefangen werden konnte, der das Artwork des Albums während des Headbangens im Pit zeichnete.

1349 sind:

Archaon – Gitarren

Frost – Schlagzeug

Ravn – Gesang

Seidemann – Bass

1349 online:

https://www.facebook.com/1349official

http://instagram.com/1349official