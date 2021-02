24/7 Diva Heaven: „CLUB 100“ limited Edition

24/7 Diva Heaven veröffentlichen am 19. März 2021 ihr Album Stress.

24/7 Diva Heaven zeigen, dass sie Spaß haben, dass mit ihnen aber nicht zu spaßen ist. Als Gründerinnen der Berliner Grrrl-Noisy beweisen sie, dass sie mehr als nur eine Band sind. Sie sehen sich in Tradition der Riot Grrrl Bewegung der 90er Jahre und planen Veranstaltungen, Jam Sessions, Konzerte, Roundtables, Online-Panels u.v.m., um etwas für Frauen in dieser Szene und diesem Business zu bewegen. All dies aber nicht gegen etwas, sondern für etwas und mit viel Charme, Spaß und Energie.

Hier könnt ihr schon mal in die Vorab-Single Bitter Lollipop reinhören:

Vier Wochen vor dem offiziellen Albumrelease am 19.03.2021, also am 21.02., könnt ihr euch hier eine auf nur 100 Kopien streng limitierte Sammler- und Fan-Edition, die „CLUB 100“ limited Edition sichern. Darin sind enthalten:

– Dickes 180 Gramm Heavy-Weight-Champion-Vinyl in rosarot

– Poster mit alle Texten

– 3 Fotos handsigniert auf 350 Gr Karton

– 21×21 cm Aufkleber Folie

– Nummeriert und gestempelt und in PVC Schutzhülle

Quelle: Noisolution