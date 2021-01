24/7 Diva Heaven: Video und Single zu „Bitter Lollipop“

Es ist soweit, die erste Single und das dazugehörige Video sind erschienen.

Bitter Lollipop verrät viel von dem, was auf dem Album kommen wird. Klare Referenzen in den 90ern, aber frisch und zeitgemäß. Punk, Grunge, Alternativerock, Riot Grrrls zwischen Fuzz und heavy Riffs und vor allem stets mit großen Refrains und Melodien.

Ein rotziges Album, das selbstbewusst und wiedererkennbar zwischen Späti und Sushi-Laden stattfindet. Das Album Stress veröffentlichen 24/7 Diva Heaven am 19. März.

Erst wird man mit eingängigem Bubblegum-Punk umgarnt und umschmeichelt, um dann die harte Grunge-Noise-Keule im Refrain rauszuholen. 24/7 Diva Heaven zeigen, dass sie Spaß haben, dass mit ihnen aber nicht zu spaßen ist. Als Gründerinnen der Berliner Grrrl-Noisy beweisen sie, dass sie mehr als nur eine Band sind. Sie sehen sich in Tradition der Riot Grrrl Bewegung der 90er Jahre und planen Veranstaltungen, Jam Sessions, Konzerte, Roundtables, Online-Panels u.v.m., um etwas für Frauen in dieser Szene und diesem Business zu bewegen. All dies aber nicht gegen etwas, sondern für etwas und mit viel Charme, Spaß und Energie.

Übrigens: Vier Wochen vorher dem offiziellen Albumrelease gibt es eine auf nur 100 Kopien streng limitierte Sammler- und Fan-Edition. 24/7 Diva Heaven – Stress – CLUB 100-Edition in 180gr Heavy Weight Champion-Vinyl in Rosa, plus Poster, Lyrics, handsigniertem Fotodruck, Sticker-Seite im Popcorn/Bravo-Style, handnummeriert und in PVC Schutzhülle. Am Sonntag, den 21. Februar gibt es die Version ab 18 Uhr im Noisolution Shop. Be there or be sqare.

https://www.facebook.com/247DIVAHEAVEN/

https://247divaheaven.bandcamp.com

Quelle: Noisolution