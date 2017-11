Hallo Freunde,

anlässlich Halloween und Allerheiligen, lassen wir es uns nicht nehmen, euch eine Extraportion Bands für unser 25. With Full Force zu kredenzen!

Aus dem hohen Norden Norwegens kommen Abbath, um euch einen Schauer über den Rücken zu jagen. Marduk, die Black Metal Ikone aus Schweden knüppelt euch zu Boden und die Niederländer God Dethroned haben sich nicht damit zufrieden gegeben, dass ihr letztjähriger WFF Gig einfach ins Wasser gefallen ist und haben die Geschütze schon geladen. Die Death Metal Walze aus Kanada, Kataklysm, steht dem in nichts nach und wird eure Nackenmuskeln ordentlich strapazieren. Tonnenschwerer Death-Kult aus dem Land von Pippi ballern euch Entombed A.D. um die Ohren. Endlich mal wieder!

Eure Lieblinge, die Hardcore-Granaten Stick to Your Guns aus Orange County wollen mitfeiern beim 25. – da sagen wir nicht nein. Außerdem die Geburtstagseinladung angenommen haben Thy Art Is Murder – heftiger Death Metal aus Australien sowie Stray from the Path aus NYC, die euch mit ihrem New Yorker Oldschool Hardcore ordentlich einheizen werden. Knocked Loose aus Kentucky werden so eine derbe Kelle Hardcore servieren, dass das nicht mehr feierlich ist. Neue Deutsche Härte aus der Landeshauptstadt Bayerns wollen Megaherz mit euch feiern und melodischen Hardcore at its best kommt von Being as an Ocean, die ihr zuletzt noch in Roitzschjora derbe abgefeiert habt. Das Feierbiest schlechthin werden wohl The Hirsch Effekt sein, die sich nur ungern in eine Schublade ablegen lassen. Schräg, laut, mitreißend trifft das, was die Hannoveraner loslassen, perfekt. Und zuletzt aus „Old“ York, UK die Metalcore-Überflieger Asking Alexandria, die auf keiner Feier, insbesondere einem 25. Jubiläum des Full Force fehlen dürfen!

Wir hoffen, ihr hattet ein Spooky Halloweenfest und allen Glücklichen, die den Tag heute feiern dürfen, wünschen wir noch einen entspannten Feiertag und allen anderen einen noch schöneren Feierabend!

Euer WFF Team

