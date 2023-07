A Square Legacy: enthüllt fesselndes Musikvideo zur Debütsingle „Call Of The Servant“

A Square Legacy, ist das Ergebnis der Erfahrung des außergewöhnlich talentierten Musikers Antoine Ambert. Das Projekt verspricht, Musikbegeisterte mit der Veröffentlichung der Debütsingle und des Musikvideos Call Of The Servant in den Bann zu ziehen. Als Ein-Mann-Band Progressive/Alternative Metal Projekt webt A Square Legacy eine fesselnde Geschichte eines feigen Mannes durch komplexe Melodien und kraftvolle Gesangseinlagen.

Das mit Spannung erwartete Musikvideo, das offiziell am 28.07.2023 veröffentlicht wird, bietet einen exklusiven Einblick in die geheimnisvoll schöne Welt von A Square Legacy. Call Of The Servant bildet den Auftakt für das neue Konzept-EP, das sich um die fesselnde Erzählung des Feiglings dreht.

„Ich habe mein Herz und meine Seele in dieses Projekt gesteckt und bin begeistert, endlich Call Of The Servant mit der Welt teilen zu können“, sagt Antoine Ambert, der kreative Kopf hinter A Square Legacy. „Dieses Musikvideo markiert den Beginn einer aufregenden Reise, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie die Zuhörer sich mit der Geschichte und der Musik verbinden.“

Als das erste Produkt dieses visionären Projekts lädt A Square Legacy Journalisten und Medienvertreter ein, Teil dieses Abenteuers zu sein. Ihre Einsichten und Berichterstattung über Call Of The Servant werden von unschätzbarem Wert sein, um die Legende von A Square Legacy’s Debütveröffentlichung zu bilden.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Call Of The Servant von A Square Legacy zu erleben und sich auf eine transformative musikalische Reise zu begeben.