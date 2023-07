Darlah: veröffentlichen ihre neue Heavy-Single „Differ“ zusammen mit einem aufsehenerregenden Lyric-Video

Frisch nach der Veröffentlichung ihrer Debütsingle melden sich Darlah mit ihrer brandneuen Single Differ zurück.

Seht euch das Lyric-Video zu Differ hier an:

Da sie ihre Liebe zu der Musik, mit der sie aufgewachsen sind, nicht verleugnen, ist Differ eine Anspielung auf die Welt des Post-Hardcore und Metalcore der an die Welt des Post-Hardcore und Metalcore der 2000er Jahre und kombiniert mühelos die Nostalgie der Vergangenheit Nostalgie der Vergangenheit mit ihrer eigenen, frischen Herangehensweise an harte Musik, was etwas gleichermaßen einzigartig.

Sängerin Danni Hicks erklärt: „Bei Differ geht es darum, einen eigenen Weg zu gehen, aus einem System auszubrechen, das man nicht kennt. aus einem System auszubrechen, von dem du das Gefühl hast, dass es nicht für dich gemacht ist, und deine eigene Zukunft zu gestalten.“

Der Song wechselt nahtlos zwischen katastrophalen Riffs und wunderschön verwobenen melodischen Hooks. Auch stimmlich zeigt er Dannis Fähigkeit, zwischen gefühlvoller Melodie und giftigen Schreien zu wechseln. einem Wimpernschlag zwischen herzlicher Melodie und giftigen Schreien zu wechseln, vielleicht am besten eingefangen durch den Übergang von hymnischen Hooks bis hin zu einem absolut dezimierenden Finale.

FFO: Finch, Flyleaf, As Everything Unfolds

„A celebration of the waves of women standing up, taking back the power and

forming a new future for themselves, I love that!“

Alyx Holcombe, BBC Radio 1 (30/05/23)

„The band you’ve probably never heard of before, but will soon set your

playlists on fire. They’ll make you carve their name in your diary.“

Ore Biho, TotalRock Radio (22/06/23)

Darlah sind:

Danni Hicks – Gesang

Jay Harris – Gitarre

Chris Horrocks – Bass

Facebook: https://www.facebook.com/darlahband/

Instagram: https://www.instagram.com/darlahuk/