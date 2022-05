Acid Throne – The Demo

Artist: Acid Thone

Herkunft: Norwich, Großbritannien

Album: The Demo

Genre: Stoner / Doom Metal

Spiellänge: 18:43 Minuten

Release: 16.04.2022

Label: Independent

Link: https://www.facebook.com/acidthroneband

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Chris K

Schlagzeug – Chris F

Gitarre – Craig

Bass – Matt

Tracklist:

Confess Your Sins Forgotten Realms Altars

Da habe ich doch was in die Hand bekommen, von einer Band, die noch ganz frisch ist. Sie klingt jedoch so, als ob sie die Doom Weihe bereits vor Jahren erhalten hätte. Ich spreche hier von den Briten Acid Throne, die am 16.04.2022 ihren ersten Output The Demo mit drei Tracks in Eigenregie über das Bandcamp als Download veröffentlicht hat.

Bei Briten und Doom hat man ja irgendwie immer Birmingham im Kopf. Dort stammt das Quartett jedoch nicht her, denn es ist ein Beast Of The East, genauer gesagt, aus Norwich. Entstanden aus der Asche einer Hardcoreband kamen Acid Throne 2021, bestehend aus Chris K (Gitarre und Gesang), Chris F (Schlagzeug), Craig (Gitarre) und Matt (Bass) zusammen. Nebenbei wollte man mal ein paar doomige Riffs schreiben. Das wurde dann so spannend, dass sie beschlossen, daraus eine richtige Band zu machen und Acid Throne entstand. Die ersten Liveauftritte sind mittlerweile im Heimatland auch schon erfolgreich absolviert.

Das wird anderen Doomern noch so richtig sauer aufstoßen, das garantiere ich. Bisher sind mit Confess Your Sins, Forgotten Realms und Altars drei mächtige Songs entstanden, die mit Dave Vickers am Mischpult live aufgenommen wurden. Drei Songs, die sehr erhaben und mächtig klingen und auch einmal die eine oder andere Tempowendung erfahren. Es sind drei schwere doombeladene Songs, die euch die Birne auseinanderreißen werden. Da ich ja nur sehr ungern Vergleiche mache, hier eine kleine Metapher, damit ihr euch vorstellen könnt, wie es klingt: Praise The (Mono)Lord und don‘t Sleep.

Genug der Vorschusslorbeeren, ihren Weg werden die Jungs sich noch erspielen müssen. Im nächsten Jahr soll dann die Geburt eines Longplayers erfolgen. Da müssen sie dann zeigen, dass dies hier keine Eintagsfliege war. Hier kommt ihr direkt zum Bandcamp.