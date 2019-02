Mit einem prall gefüllten Arsenal an technischen Skills und bereit diese auf die Welt loslassen, veröffentlichen die aus der Bay Area stammenden Aenimus stolz ihr zweites Album Dreamcatcher über Nuclear Blast Records.

Zur Feier des Tages enthüllt die Band auch das Lyric Video zum Song Eternal feat.Sims Cashion, das ihr hier ansehen könnt:

Aenimus kommentieren „Wir freuen uns, endlich unser zweites Album Dreamcatcher zu veröffentlichen. Es ist viel Zeit seit unserem ersten Album »Transcend Reality« 2013 und dass wir unser Werk mit euch teilen können, ist ein unglaubliches Gefühl. Wir sind sehr stolz auf Dreamcatcher und was wir mit dieser Platte erreicht haben und hoffen, dass ihr sie auch alle mögen werdet. Genießt unsere neueste Single und Lyric Video Eternal und besucht uns auf einer unserer Shows in den nächsten zwei Monaten.“

Bestellt Dreamcatcher hier: nuclearblast.com/aenimus-dreamcatcher

Seht euch auch das Trackvideo zu The Dark Triad hier an: https://youtu.be/RYklEWMLN3M

Falls ihr die erste Single verpasst habt, seht euch hier das Video zu Before The Eons an: https://youtu.be/NIEuiWfZ74c

Kommentare

Kommentare