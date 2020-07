Alcatrazz – 30.07.2020 – Wacken World Wide Livestream 2020

Eventname: Wacken Wold Wide Livestream 2020

Band Alcatrazz

Ort: Online (Wacken, Schleswig-Holstein, Deutschland)

Datum: 30.07.2020

Genre: Hard Rock, Heavy Metal

Setliste:

Body Beautiful Paper Flags Polar Bear

Das erste Release nach 24 Jahren von einer Band, welche vor allem in den 80ern mit drei Scheiben einen gewissen Status sich erarbeitete und dann in einem Jahr, wo Liveauftritte leider kaum möglich sind. Am morgigen Freitag erscheint Born Innocent von Alcatrazz. Alles zur neuen Scheibe und einen kurzen Abriss zur Geschichte von Alcatrazz gibt es hier. Auf der Scheibe sind diverse Gastmusiker zu hören, so war natürlich vorab die Frage, in welcher Besetzung die Truppe heute zu sehen ist. Der Sänger Graham Bonnet ist mittlerweile 72 Jahre und noch kein bisschen leise.

Jetzt sitzen die Herren natürlich irgendwo in Kalifornien und sind eigentlich mit klar über 60 Risikogruppe. So gibt es eine Videokonferenz der Stammbesetzung ohne Gastmusiker. Body Beautiful, Track Nr. 11 von Born Innocent macht den Opener. Das Bild ist mehr als gewöhnungsbedürftig. Live geht irgendwie anders. Nun ja, aber bei der aktuellen Situation dort nachvollziehbar. Mit Paper Flags (Nr. 9) und Polar Bear (Nr. 2), einer recht coolen Nummer und 15 Minuten endet das Ganze schon wieder. Das war dann mal ein kurzer Auftritt. Eigentlich sollten die fünf Herren mit den Damen von Girlschool in unseren schönen Keller nach Hamburg Billstedt kommen. Nun ja, es ist nun für 2021 angesetzt. Wäre schön, die Truppe noch mal live zu sehen.