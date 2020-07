Michael Monroe – 30.07.2020 – Wacken World Wide Livestream 2020

Eventname: Wacken Wold Wide Livestream 2020

Band: Michael Monroe

Ort: Online (Wacken, Schleswig-Holstein, Deutschland)

Datum: 30.07.2020

Genre: Hardrock, Rock ’n‘ Roll und Glam Rock

Donnerstag zu später Stunde spielt Michael Monroe mit seiner Kapelle eine für das Wacken in Finnland aufgenommene Show. Er ist ein Rockmusiker und bekannt als Frontmann der Band Hanoi Rocks. Sein Markenzeichen trägt er auch heute zur Schau. Die blondierten Haare, dick aufgetragenes Make-up und glamouröse Outfits befördern ihn, rein optisch, in die Glam Rock Schublade. Mit dem aktuellen Album One Man Gang vom letzten Jahr bringt er keine reine Ein-Mann-Show auf die Stage. Gemeinsam mit seiner Band bringen sie einen Mix aus Hardrock, Rock ’n‘ Roll und Glam Rock auf die Bretter. Die Mundharmonika an Michael Monroes Lippen lockert das Geschehen fix auf. Alles beim Alten möchte man meinen. Aus der Fassung lassen sich die Musiker jedenfalls nicht bringen, die statt in Wacken den kleinen Club in ihrer Heimat zum wacke(l)n bringen. Witzig für den Zuschauer dürften die anwesenden Zuschauer sein. Die wenigen Besucher geben vor der Bühne eine ähnliche gute Performance ab und versprühen den Eindruck, als wäre der Schuppen tatsächlich gut besucht. Die Regie hat da ganze Arbeit geleistet, um dem Logomo in Turku Leben einzuhauchen. Die Kameraführung bringt ein authentisches Konzert auf die Mattscheibe und auch der Sound lässt keine Wünsche offen. Gut, auch wenn es nur der Wacken Wold Wide Livestream 2020 ist, einen Qualitätseinbruch kann und möchte sich keine Seite leisten. Eine Viertelstunde ist jedoch sehr dünn für den offiziellen Stream, aber dafür kommen im Anschluss ganz schnell Alcatrazz und Russkaja. Nichtsdestotrotz ein guter Anriss, um mit Michael Monroe warm zu werden und vielleicht noch eine ganze Performance zu konsumieren oder eine Scheibe des kultigen Rockers aus dem CD-Regal zu fingern.