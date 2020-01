Alcest: präsentieren Remixed Version der Single ‚Protection‘ von Ben Chisholm (Chelsea Wolfe)

Im vergangenen Jahr veröffentlichte das französische „Blackgaze“ Duo Alcest ihr sechstes Studioalbum via Nuclear Blast. Von der Presse und den Fans hochgelobt, erzielte die Band damit einige der höchsten Chartergebnisse ihrer Laufbahn, unter anderem in Deutschland (#12) und der Schweiz (#30).

Heute präsentiert die Band eine alternative Version ihres atmosphärischen Tracks Protection, vom langjährigen Chelsea Wolfe Mitwirkenden Ben Chisholm geremixed. Der Song war neben zwei weiteren Stücken bereits Teil der Bonus EP, welche nur mit den Deluxe Versionen von Spiritual Instinct erhältlich war, und wurde nun erstmals digital zugänglich gemacht.

Hört euch den neuen Track hier an:

Kauft ihn hier: https://nblast.de/Alcest-ProtectionBC

Gründer Neige über die neue Single: „Es war ein großes Vergnügen für uns, Protection vom Multiinstrumentalisten und Produzenten Ben Chisholm (bekannt für seine enge Zusammenarbeit mit Chelsea Wolfe). Sein Zugriff und Verständnis für den Song hat uns sprachlos zurückgelassen. Er gab ihm ein vollkommen neues Gewand, eine neue Struktur und eine neue Atmosphäre.“

„Es war mir eine große Ehre, Hand an Protection anlegen zu dürfen. Die Melodie und ihre Wechsel sind derart stark, es war eine wahre Freude, damit zu arbeiten. Ich habe den größten Respekt vor Alcest, daher war es für mich unglaublich, mit deren Schaffenswerk und besonders diesem fantastischen Album verbunden zu werden.“ Ben Chisholm

Bestellt euch Spiritual Instinct in verschiedenen Formaten hier: https://nblast.de/AlcestSpiritInstinct

Hört euch die neuesten Tracks der Band in den NB New Releases Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Spiritual Instinct Tracklisting:

01. Les jardins de minuit

02. Protection

03. Sapphire

04. L’Île des morts

05. Le Miroir

06. Spiritual Instinct

Im kommenden Monat starten Alcest ihre Europa Tournee mit ihrem aktuellen Album Spiritual Instinct. Auf die 28 Termine als Headliner begleiten die französischen Hardcore Punks Birds In Row und das isländische Synth-Punk Trio Kælan Mikla die Band.

Alcest

Spiritual Instinct – European Tour 2020

w/ Birds In Row, Kælan Mikla

06.02. F Audincourt – Le Moloco

07.02. F Tourcoing – Le Grand Mix

08.02. F Lyon – Ninkasi Kao

09.02. D Munich – Technikum

10.02. D Cologne – Kantine

11.02. D Hamburg – Gruenspan

12.02. D Leipzig – Täubchenthal

13.02. D Berlin – Heimathafen

14.02. D Hanover – Capitol

15.02. DK Copenhagen – Pumpehuset

16.02. S Stockholm – Fryshuset Klubben

18.02. FIN Helsinki – Tavastia

19.02. LV Riga – Melnā Piektdiena

20.02. PL Warsaw – Klub Proxima

21.02. PL Krakow – Klub Kwadrat

22.02. A Vienna – Szene

23.02. H Budapest – A38

24.02. RO Cluj-Napoca – Form Space

25.02. RO Bucharest – Quantic Club

26.02. BG Sofia – Mixtape 5

28.02. SLO Ljubljana – Kino Šiška

29.02. I Parma – Campus Industry Music

01.03. CH Lucerne – Schüür

02.03. D Stuttgart – Im Wizemann

03.03. B Brussels – Orangerie @ Botanique

04.03. UK London – Heaven

05.03. UK Manchester – Gorilla

06.03. UK Bristol – The Fleece

07.03. F Paris – La Machine du Moulin Rouge

15. – 19.04. NL – Tilburg – Roadburn Festival

29. – 31.05. D Gelsenkirchen – Rock Hard Festival

18. – 21.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

19. – 21.06. F Clisson – Hellfest

17. – 19.07. RU Usad’ba Otrada – Metal Over Russia

05. – 08.08 CZ Jaromer – Brutal Assault

06. – 08.08. D Schlotheim – Party.San Open Air

11. – 15.08. NO Oslo – Øyafestivalen

07.12. PT Lisbon – Under The Doom Festival

08.12. ES Madrid – Madrid Is The Dark Festival