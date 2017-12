Ab heute ist das offizielle Video zu The Sound Of A auf Youtube zu sehen.

Der Song ist ein ganz besonderer: es ist der erste Song, den Alice Cooper 1967 komplett eigenständig schrieb. Das Lied geriet in Vergessenheit, bis Dennis Dunaway, Bassist der Originalbesetzung der Alice Cooper-Band, es wiederentdeckte und Alice erneut vorspielte. Im Anschluss verliehen die beiden Musiker dem Track im Rahmen der Arbeit an dem aktuellen Studioalbum einen neuen Anstrich. Mit seinen psychedelischen Klängen, den wirbelnden Gitarren und dem mysteriösen Sound der Hammond-Orgel, ist The Sound Of A einer der hypnotischsten Songs auf Paranormal.

Das offizielle Video ist unter folgendem Link zu sehen:

The Sound Of A erscheint am 23. Februar 2018, nur wenige Tage nach Alice Coopers Geburtstag. Neben dem Titeltrack enthält die Single, die als limitierte CD sowie weiße 10“ Vinyl erhältlich sein wird, vier bisher unveröffentlichte Livesongs aus Columbus, OH.

Anfang Dezember wurde Alice im Rahmen der 19. SSE Scottish Music Awards als „Best International Artist“ ausgezeichnet. Jedes Jahr werden die Awards in Glasgow zugunsten der schottischen Nordoff Robbins Musikstiftung verliehen, die in diesem Jahr über £148,000 für musiktherapeutische Ansätze sammelte.

Diesen Juli veröffentlichte Alice Cooper „Paranormal“, sein erstes Studioalbum seit sechs Jahren. Produziert von Bob Ezrin erlangte es umgehend den Status eines Klassikers und zeichnet sich durch seine Kollaborationen mit ZZ Tops Billy Gibbons, U2s Larry Mullen und Deep Purples Roger Glover aus. Das Album stürmte die deutschen und australischen Charts auf #4, #6 in Großbritannien sowie Schweden und erreichte die höchsten Chartpositionen für Alice seit mehreren Jahrzehnten.

Cooper ist gerade von seiner erfolgreichen Welttournee zurückgekehrt, auf der er über 100 Shows auf 5 Kontinenten spielte. In den USA und den UK absolvierte Alice Cooper ausgewählte Shows gemeinsam mit Dennis Dunaway, Neal Smith und Michael Bruce, der Originalbesetzung der Alice Cooper-Band. Diese trennte sich 1974, nachdem sie gemeinsam einige der ikonischsten Rockalben aller Zeiten veröffentlichten. Nach der Trennung konnte Alice seinen Erfolg als Solokünstler fortsetzen.

