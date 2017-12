VICTORIUS haben kürzlich ihre neue EP, „Dinosaur Warfare – Legend Of The Power Saurus„, angekündigt, die am 26. Januar 2018 bei Massacre Records erscheinen wird.

Nun haben die Power Metaller das Lyric Video zur Single „Lazer Tooth Tiger„, welches durch Blacksheep Media realisiert wurde, veröffentlicht – schaut es euch hier an:

Alle Stärken von VICTORIUS sind auf der EP gebündelt: Eingängiges und abwechslungsreiches Songwriting, die einzigartige Stimme von Fronter David Baßin sowie eine Fülle an Uptempo Power Metal Kracher! Gitarren, die im Minutentakt Melodien feuern sowie Drums und Bass, die von der ersten bis zur letzten Sekunde Vollgas geben, sorgen dafür, dass ihr eure wahre Freude an der EP haben werdet.

„Dinosaur Warfare – Legend Of The Power Saurus“ wurde von Lars Rettkowitz im KR Music Studio produziert und gemischt, das Mastering übernahm Ronny Milianowicz im StudioSeven. Das fantastische Artwork stammt von Stan-W Decker, der schon mit Bands wie Kissin‘ Dynamite, Masterplan oder Serious Black gearbeitet hat.

Hier kann man die EP vorbestellen: https://massacre.lnk.to/dinosaurwarfare

VICTORIUS – Dinosaur Warfare – Legend Of The Power Saurus

Track List

1. Saurus Infernus Galacticus

2. Dinosaur Warfare

3. Legend Of The Power Saurus

4. Lazertooth Tiger

5. Razorblade Raptor

6. Flames Of Armageddon

VICTORIUS Live

23.12.2017 DE Osterode – Festhalle Förste (Heavy Christmas)

03.03.2018 DE Leipzig – Halle 5

22.-28.07.2017 SI Tolmin – Sotočje (MetalDays)

01.09.2018 PL Zgierz – MOSiR Zgierz (City Of Power Festival)

