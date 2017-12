WE SELL THE DEAD: launchen Video zu brandneuem Song „Echoes Of An Ugly Past“

We Sell The Dead, das sind Niclas Engelin (In Flames, Engel), Drömrikets Jonas Slättung, Gas Lipstick (ehemals HIM) und die Stimme von Apollo Papathanasio (Spiritual Beggers, Firewind), die gemeinsam Konventionen herkömmlichen Storytellings überschreiten, indem sie ein multimediales Erlebnis schaffen: hochwertiger Heavy Metal, eingebettet in visuell stimulierendes Video-Material.

Echoes Of An Ugly Past ist der erste Song mit entsprechendem Video, den die Welt von der Band zu hören bekommt. Harte, aber dennoch melodische Klänge transportieren den Hörer nicht nur musikalisch, sondern auch visuell in eine von viktorianischen Zeiten inspirierte Welt.

Das offizielle Video ist unter folgendem Link zu sehen:

Das Debüt von WE SELL THE DEAD, „Heaven Doesn’t Want You And Hell Is Full” erscheint am 23. Februar 2018 bei earMUSIC.

THE BAND:

NICLAS ENGELIN // GUITAR

GAS LIPSTICK // DRUMS

JONAS SLÄTTUNG // BASS

APOLLO PAPATHANASIO // VOCALS

Tracklist:

1. The Body Market

2. Echoes Of An Ugly Past

3. Leave Me Alone

4. Imagine

5. Turn It Over

6. Too Cold To Touch

7. Trust

8. Pale And Perfect

9. Silent Scream

weitere Info:

www.wesellthedead.com

www.facebook.com/wesellthedead

