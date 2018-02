Die amerikanischen Metaller von ALLEGAEON haben soeben ihre erste Europatour überhaupt angekündigt, welches sie im Vorprogramm der Australier NE OBLIVISCARIS auf einem fünfwöchigen Run auf den alten Kontinent bringt! Eröffnet wird jeder Abend von den Schweizern VIRVUM.

ALLEGAEONs Riley McShane: „Wir sind wahnsinnig aufgeregt, mit Ne Obliviscaris zum ersten mal nach Europa zu kommen. Derzeit arbeiten wir an unserem fünften Album und werden auf der Tour auch einen neuen Song namens ‚Extremophiles (b): Evolution‘ spielen, der noch nicht veröffentlicht ist. Wir freuen uns darüber, bald all unsere Überseefreunde zu sehen!“

NE OBLIVISCARIS

+ ALLEGAEON

+ VIRVUM

25/03 IE – Dublin, Voodoo Lounge

27/03 UK – Glasgow, Audio

28/03 UK – Nottingham, Rescue Rooms

29/03 UK – Manchester, Rebellion

30/03 UK – London, The Dome

31/03 NL – Eindhoven, Dynamo

01/04 DE – Köln, MTC

02/04 DE – Wiesbaden, Schlachthof

04/04 DE – München, Backstage

05/04 DE – Leipzig, Naumanns

06/04 DE – Hamburg, Headcrash

08/04 SE – Gothenburg, Sticky Fingers

09/04 NO – Oslo, Bla

10/04 SE – Stockholm, Fryhuset Klubben

12/04 FI – Helsinki, Nosturi

13/04 EE – Tallinn, Tapper

14/04 LT – Vilnius, Rock River Club

16/04 PL – Poznan, Pod Minoga

17/04 PL – Bielsko Biala, Rudeboy Club

18/04 SK – Kosice, Collosseum

19/04 HU – Budapest, Durer Kert

20/04 CZ – Brno, Melodka

21/04 AT – Vienna, Escape Metalcornen

22/04 IT – Retorbido, Dagda Club

23/04 CH – Baden, Kulturlokal Werkk

26/04 ES – Barcelona, Razzmatazz 2

27/04 ES – Madrid, Nazca

29/04 FR – Nantes, Ferrailleur

01/05 FR – Paris, Gibus

02/05 FR – Nancy, l’Autre Canal

Erst kürzlich haben ALLEGAEON eine Single ihres Rush Covers ‚Animate‘ veröffentlicht. Die Single kann überall gehört werden, z.B. bei Spotify HIER.

ALLEGAEON line-up:

Riley McShane – vocals

Greg Burgess – guitar

Michael Stancel – guitar

Corey Archuleta – bass

Brandon Park – drums

