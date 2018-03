Alles Von Ed: präsentieren eindrucksvolles Akustik-Cover von The Callings „Wherever You Will Go“

Alles Von Ed vermengen gekonnt Elemente aus Rock, Grunge, Indie und elektronischen Einflüssen und verpacken ihre Songs in gefühlvolle, deutschsprachige Songs mit ehrlichen, starken, vorwärtsgehenden Melodien, die im Ohr bleiben. Stilprägend ist ihr mehrstimmiger Gesang.

Alles Von Ed transportieren ein positives, bejahendes Lebensgefühl. Sie erzählen Geschichten aus ihrem Leben, zwischen Wünschen und Rückschlägen, Beziehungen und großen Plänen. Überraschend authentisch, erfrischend ehrlich, mal nachdenklich-poetisch, mal rotzig-frech.

Das ist alles, Alles von Ed.

Heute präsentieren Alles Von Ed ein beeindruckendes Akustik-Cover des The Calling Klassikers Wherever You Will Go, viel Spaß damit!

Alles von Ed sind:

Peter Laupenmühlen – Gesang

Kevin Becker – Gitarre, Voc

Yannick Möller – Gitarre, Keys, Voc

Tim Beckers – Bass, Voc

Moritz Weissinger – Schlagzeug, Voc

