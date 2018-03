Die ersten Bands für die Hamburg Metal Dayz 2018 stehen fest: So werden u. a. die Symphonic Metal-Chartstürmer Beyond The Black, D:A:D-Frontmann Jesper Binzer und die Crossover-Helden Skindred spielen. Das Festival in der Hamburger Markthalle bringt am 21. und 22. September erneut die harte Musik zum Reeperbahn Festival und gilt als Treffpunkt für Fans, Musiker und Branchenprofis. Early Bird-Tickets samt Shirt sind noch bis Karfreitag erhältlich.

Zum siebten Mal vertreten die Hamburg Metal Dayz im September die Welt der Riffs und Rocker auf dem Reeperbahn Festival. Nach den ausverkauften Veranstaltungen der Vorjahre bietet das zweitägige Festival erneut ausgesuchte Bands aus Metal und Hard Rock, von großen Namen über Geheimtipps bis zu Künstlern, die nicht an jeder Ecke spielen. Hier plaudern Szenegrößen im kleinen Kreis in öffentlichen „Beercrate Sessions“, Experten diskutieren bei Panels Themen rund um die Musik, und Fans kommen während der Meet & Greets ihren Helden nah wie sonst kaum. Gleichzeitig erweisen sich die Hamburg Metal Dayz für die Akteure der metallischen Musikindustrie längst als fester Netzwerktermin. Die Markthalle wird so seit 2012 zum „place to be“ für alle, die Metal lieben – ob Fans, Musiker oder Branchenprofis.

Für die aktuelle Auflage der Hamburg Metal Dayz können die Veranstalter – die Macher hinter dem legendären Wacken Open Air – bereits folgende Bands ankündigen: Beyond The Black haben sich in wenigen Jahren zu einer internationalen Größe im Symphonic Metal entwickelt, getragen von der sensationellen Stimme ihrer Frontfrau Jennifer Haben. Das deutsche Sextett hat dabei sowohl die oberen Regionen der Charts erklommen als auch Tourneen mit den Scorpions, Powerwolf und Within Temptation absolviert.

Den Walisern Skindred eilt seit Dekaden der Ruf einer außerordentlich explosiven Liveband quer durch alle Stile voraus, während Bonfire aus Ingolstadt die Geschichte des klassischen Hard Rock in Deutschland maßgeblich geprägt und weltweit Erfolge gefeiert haben.

Jesper Binzer, Sänger der legendären Dänen-Rocker D:A:D, gibt sich bei den Hamburg Metal Dayz erstmalig als Solokünstler die Ehre, während sich die Norweger Audrey Horne in den letzten Jahren erfolgreich als frischer Wind im Classic Rock etablieren konnten. Mit The Hirsch Effekt steht eine der heißesten modernen Bands dieser Tage auf dem Programm, die furchtlos und kompetent Prog, Core, Indie und Metal durcheinanderwirbelt.

Als Geheimtipps empfehlen die Veranstalter des Weiteren die beiden norwegischen Gruppen Ondt Blod mit griffigem Hardcore und Sibiir mit ebenso eindringlichem wie technischem Metal. Weitere Acts folgen, ebenso Details zum Rahmenprogramm.

Dabei werden die beiden Köpfe des Wacken Open Air, Holger Hübner und Thomas Jensen, in ihrer traditionellen Fragestunde den Gästen Rede und Antwort stehen und wie häufig in der Vergangenheit Neues zum größten Metal-Festival der Welt verkünden. Weil die Hamburg Metal Dayz seit jeher mehr als nur Konzerte bieten, dürfen die Fans mit weiteren unterhaltsamen Workshops, Lesungen, Expertenrunden und Ausstellungen rechnen.

Early Bird-Tickets für beide Tage inklusive Shirt sind nur noch bis Karfreitag, 30. März um Mitternacht für 56 € erhältlich. Danach gehen reguläre Zwei-Tages-Karten für 59 € sowie limitierte Tagestickets für Freitag und Samstag für 39,50 € in den Verkauf. Alle Eintrittskarten gibt es zuzüglich Vorverkaufsgebühren bei www.metaltix.com, unter der Hotline 0482799966666 und bei www.eventim.de. Akkreditierte Delegierte des Reeperbahn Festivals haben im Rahmen der Verfügbarkeit freien Zutritt

