Die Melancholic Progressive Metaller AMORPHIS veröffentlichten zuletzt ihr 2015er Studioalbum »Under The Red Cloud«, mit dem sie erstmals den Sprung in die deutschen Top 10 schafften; in Finnland schoss der Silberling sogar direkt auf Platz 2. In England und Australien konnten erstmals die Charts geknackt werden und auch in allen anderen Ländern konnten AMORPHIS ihre bis dato höchsten Charteinstiege erreichen! An diesen Erfolg anknüpfend veröffentlichten AMORPHIS dann im Februar 2017 ihre »Under The Red Cloud Tour Edition«, die sowohl das komplette Album mit zwei Bonus-Songs als auch die Livetracks ihrer »An Evening With Friends«-Shows @ Juhlaviikot – Huvila beinhaltet (mehr hierzu, s. unten).

Nun dürfen sich Fans der Finnen freuen, denn die Band arbeitet derzeit bereits an ihrem Nachfolger zu »Under The Red Cloud«! Die Pre-Produktions-Phase ist bereits abgeschlossen und die meisten Aufnahmen sind auch schon im Kasten. Doch da sich die Band bei diesem Album etwas mehr Zeit gelassen hatte, um den Fokus mehr auf Details legen zu können, wird es auch einige Überraschungen geben: Weitere Aufnahmen werden noch folgen, denn auf der neuen Platte werden nicht nur richtige Streicher und Flöten auftauchen – komplexe Orchesterarrangements und Chorparts werden zudem dem Sound seinen letzten Schliff geben! Auch wird AMORPHIS‚ Texter Pekka Kainulainen das erste mal auf einem Album zu hören sein, denn es beinhaltet eine finnische Rede von Pekka.

Produzent der Platte ist, wie auch schon bei seinem Vorgänger, wieder einmal Jens Bogren (OPETH, AMON AMARTH, KATATONIA, u.v.m.). Weitere Details folgen in Kürze, also bleibt dran!

—

AMORPHIS live 2018:

12.05. N Kopervik – Karmoygeddon Metal Festival

08.06. FIN Hyvinkää – Rockfest

09.06. FIN Tampere – South Park Festival

13.06. J Tokyo – Shibuya Club Quattro

14.06. J Osaka – Umeda Club Quattro

21. – 23.06. D St. Goarshausen – RockFels

22. – 24.06. F Clisson – Hellfest

04. – 07.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

06.07. FIN Lohja – Rantajamit

12. – 14.07. D Balingen – Bang Your Head!!!

12. – 15.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

20./21.07. FIN Laukaa – John Smith Rock Festival

26. – 28.07. FIN Kuopio – RockCock

27./28.07. FIN Oulu – Qstock

02. – 04.08. D Wacken – Wacken Open Air

08. – 11.08. E Villena – Leyendas del Rock

Holt Euch »Under The Red Cloud« (Tour Edition) hier: http://nblast.de/AmorphisRedCloudNB

Hier gibt es die digitale Version: http://nblast.de/AmorphisDigital

Hier findet Ihr den passenden Trailer:

Schaut Euch hier die »An Evening With Friends«-Shows an:

Mehr zu »Under The Red Cloud«:

‚Death Of A King‘ OFFIZIELLES VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=Kc-gEds3eTM

‚Sacrifice‘ OFFIZIELLES VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=oiOX2axSWvg

‚Death Of A King‘ OFFIZIELLER TRACK & LYRICS:

https://www.youtube.com/watch?v=_ql4Xe6MxQ4

‚Under The Red Cloud‘ OFFIZIELLER TRACK:

https://www.youtube.com/watch?v=juj4d5NlMCI

‚The Four Wise Ones‘ OFFIZIELLES VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=nkqj4vbwdIw

‚Bad Blood‘ OFFIZIELLES LIVE-VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=YHhshJALlh0

—

Weitere Infos:

www.amorphis.net

www.facebook.de/amorphis

www.nuclearblast.de/amorphis

Kommentare

Kommentare