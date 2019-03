An Evening With Devin Townsend am 09.04.2019 live in der Kulturkirche in Köln / Ausverkauft (Vorbericht)

„An Evening With Devin Townsend am 09.04.2019 live in der Kulturkirche in Köln / Ausverkauft (Vorbericht)“

Band / Künstler: Devin Townsend

Ort: Kultur Kirche Köln, Siebachstraße 85, 50733 Köln

Datum: 09.04.2019

Kosten: 30 € VVK / Ausverkauft

Genre: Progressive Rock, Metal

Besucher: 600 Besucher

Veranstalter: Kultur Kirche Köln

Link: www.kulturkirche-koeln.de

Devin Townsend kommt mit seiner exklusiven Akustikshow nach Deutschland! Unter dem Titel An Evening With Devin Townsend wird er auch einen Stopp in der Kultur Kirche Köln machen. Devin Townsend dürfte seit seiner Zusammenarbeit mit dem legendären Gitarrenvirtuosen und Ex–Frank Zappa Musiker Steve Vai auf dessen Album Sex & Religion bekannt sein. Neben Köln gibt es in Deutschland nur noch Termine in Berlin, München und Hamburg.

Der Kanadier Devin Townsend war gerade einmal 19 Jahre alt, als er auf dem Album Sex & Religion mitwirkte. Danach war er in eigenen Bands wie Strapping Young Lad, Ocean Machine und dem Devin Townsend Project tätig. Die musikalischen Projekte und die Zusammenarbeit mit international bekannten Künstlern spannen einen Bogen von Progressive Rock bis hin zum Metal.

Von Kollegen wie Steve Vai (Ex-Frank Zappa) und Jason Newsted (Ex-Metallica) wird Devin Townsend als musikalisches Genie bezeichnet. Durch seine markante Frisur und seine exaltierten Bühnenshows baut er sich das Image eines „verrückten Professors des Metal“ auf.

Devin Townsend ist durch seine Vielschichtigkeit in den verschiedenen Genres wirklich ein Genie und der Erfolg, der sich über die Jahre mit seinen verschiedenen Projekten eingestellt hat, untermauert dies.

Auf dieser Tour dürfen wir Devin Townsend in Köln im Rahmen des Supportes seines neuen Albums Empath nun in einer exklusiven Akustikshow erleben. Damit nicht genug, denn neben einer Multi-Media-Show wird es anschließend außerdem eine Fanfragestunde geben und er wird seinen Fans Rede und Antwort stehen.

Das Konzert am 09.04.2019 in der Kultur Kirche Köln ist bereits ausverkauft!!!

