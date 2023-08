Angra: Musikvideo zu erster digitaler Single, „Ride Into The Storm“, feiert YouTube-Premiere

Wappnet euch, denn die brasilianischen Progressive-Power-Metal-Legenden Angra reiten mit uns in den Sturm! Haben sie erst Ende Juli (hier) weitere Details zu ihrem kommenden Album Cycles Of Pain bekanntgegeben sowie den dazugehörigen Vorverkauf gestartet, stellt die Band nun mit Ride Into The Storm auch endlich die erste digitale Single aus dem Werk, das am 03. November 2023 via Atomic Fire Records erscheinen wird, vor. Unter der Regie von Leo Liberti (https://www.libertafilmes.com.br/) wurde der Song obendrein in Form eines Musikvideos festgehalten, das ab sofort über den unten erwähnten Link angeschaut werden kann.

Schaut euch gerne das Video zu Ride Into The Storm auf YouTube an, das am 4. August Premiere feierte:

Streamt/holt euch Ride Into The Storm: https://angra.afr.link/rideintothestormPR

Die Band erläutert: „Ride Into The Storm ist ein brachiales und aggressives Stück, das die Essenz des Angra-Stils perfekt verkörpert. Rasant und zugleich modern, wird der Song von der markanten DNA unserer Band dominiert, während er gleichzeitig aber auch mit komplizierten und technisch herausfordernden Passagen aufwartet. Ohne unsere bandtypischen Elemente aufzugeben, setzt er neue Maßstäbe und vereint gekonnt Traditionelles und Progressives. Ride Into The Storm stellt für Angra einen weiteren Schritt nach vorne dar, kombiniert er doch Aggression, Geschwindigkeit, Modernes und technische Raffinesse wie selten zuvor zu einem kompakten, fesselnden Paket. Textlich nimmt uns der Track auf eine kraftvolle, transformative Reise mit, die uns unsere innere Zerrissenheit vor Augen führt, stehen wir doch ein ums andere Mal vor der Entscheidung zwischen Herausforderung und Chance. Inmitten aller Spaltung und Not finden wir letztendlich jedoch die nötige Stärke, um uns weiterzuentwickeln und anhand solcher Aufgaben zu wachsen. Geführt von Hoffnung und dem Durst nach Wahrheit begeben wir uns als Ritter auf der Suche nach Veränderung auf einen neuen Kreuzzug. Gänzlich unbekümmert stellen wir uns hingebungsvoll dem Chaos, lassen eine gewisse Veränderung zu und bereiten so unseren Weg in die Zukunft. Mit diesem Song wird der Sturm zu unserem Verbündeten, der uns auf dem Pfad in eine bessere Zeit vorantreibt.“

Bestellt das Album im physischen Format eurer Wahl vor, merkt es auf eurer favorisierten Streaming-Plattform vor oder sichert es euch schon jetzt digital, um Ride Into The Storm sofort zu erhalten: https://angra.afr.link/cyclesofpainPR

Angra sind:

Fabio Lione – Gesang

Rafael Bittencourt – Gitarre

Marcelo Barbosa – Gitarre

Felipe Andreoli – Bass

Bruno Valverde – Schlagzeug

