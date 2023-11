Art Against Agony: haben Video zu „She Who Thirsts“ veröffentlicht

Die Prog Jazz/Prog Metaller Art Against Agony haben ihr viertes Studioalbum mit dem Titel Sound Of Inevitability für den 15.12.23 angekündigt. Als Vorbote ist die Single She Who Thirst bereits auf YouTube und Spotify verfügbar. Schaut doch einfach mal in das beeindruckende Video rein:

Wir haben schon einmal in das Album hineingehört und sind sehr angetan. Mehr dazu werden wir hier in Time For Metal natürlich in Kürze in einem Review zu Sound Of Inevitability veröffentlichen.

Sound Of Inevitability könnt ihr im Bandshop von Art Against Agony bereits Pre-Ordern. Dort sind auch noch weitere Tonträger und Merch erhältlich. Ein besonderes Highlight neben den Klassikern ist dort der in Small Batches produzierte und streng limitierte Gin der Band.

Zu Art Against Agony:

Art Against Agony spielen Prog Jazz/Prog Metal. Art Against Agony auf eine Band zu beschränken, würde ihnen nicht gerecht werden. Art Against Agony ist ein Künstlerkollektiv aus Musikern, Videofilmern, Fotografen und Grafikern, die verschiedene Einflüsse und Genres zu einem Projekt zu vereinen. Als Musiker sind sie dabei Maskenträger, weil sie besonderen Wert darauf legen wollen, dass am Ende der Applaus nicht ihren Gesichtern, Namen oder Körpern dient, sondern einzig und allein der Musik. Passend zu ihren Masken haben alle Beteiligten Pseudonyme.

Links zu Art Against Agony:

http://artagainstagony.de/

https://artagainstagony.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/artagainstagony